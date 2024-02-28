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Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı HANGİ KANALDA? | Galatasaray ZTK maçı ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, Vavacars Fatik Karagümrük'ü konuk edecek. RAMS Park'ta yapılacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 13:37 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 14:00
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Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı HANGİ KANALDA? | Galatasaray ZTK maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Galatasaray ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı 29 Şubat tarihinde 20.45'te ATV'de canlı yayınlanacak.

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