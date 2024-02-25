TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Marco Reus bombası!
Süper Lig devlerinden Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı verirken bir yandan transfer çalışmalarına hız veriyor. Sarı-kırmızılılar bu anlamda gündemine yıldız futbolcu Marco Reus'u aldı. İşte detaylar...
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Geçtiğimiz günlerde Alman basınında çıkan haberlerde, Reus'un artık kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ve bu nedenle 12 yıldır formasını giydiği Dortmund'dan ayrılma kararı aldığı belirtilmişti.
İlerlemiş yaşına rağmen çok istikrarlı bir performans sergileyen yıldız futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 27 maçta forma giydi.
BU SEZON 9 GOLE KATKISI VAR
Takımına 6 gol ve 3 asistlik katkı veren Reus için Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde resmi girişimlere başlaması bekleniyor.
48 kez giydiği Almanya formasıyla 15 kez ağları sarsan tecrübeli futbolcu 10 numara pozisyonunun yanı sıra sol kanatta da görev yapabiliyor.
Alman yıldız ile ilgili yaşanan gelişmeler sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. Bu anlamda futbolcuyla ilgili araştırmalar hız kazandı.
MARCO REUS KİMDİR?
Reus futbola Almanya'nın PTSV Dort takımının altyapısında başladı. Ardından Borussia Dortmund altyapısının yolunu tuttu.
Sonrasında Ahlen takımının altyapısına gitti. Weiss Ahlen takımının A seviyesine yükselmesinin ardından bir sonraki durağı Gladbach oldu.
Gladbach'ın sonrasında Alman devi Borussia Dortmund ile anlaştı. 2012 yazından beri bu kulübün formasını terletiyor.
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