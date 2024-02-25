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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Marco Reus bombası!

Süper Lig devlerinden Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı verirken bir yandan transfer çalışmalarına hız veriyor. Sarı-kırmızılılar bu anlamda gündemine yıldız futbolcu Marco Reus'u aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Marco Reus bombası!

Avrupa defterini kapatan ve tamamen Süper Lig'e odaklanan Galatasaray bir yandan da yeni sezonun planlamasını yapıyor.

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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Marco Reus bombası!

Sarı-Kırmızılılar son iki transfer döneminde olduğu gibi kadrosunu yine dünyaca ünlü isimlerle takviye etmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Marco Reus bombası!

Takvim'in haberine göre özellikle sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan Dries Mertens'in yerine çok kaliteli bir 10 numara arayan yönetimin Marco Reus'la ilgilendiği belirtiliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Marco Reus bombası!

Geçtiğimiz günlerde Alman basınında çıkan haberlerde, Reus'un artık kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ve bu nedenle 12 yıldır formasını giydiği Dortmund'dan ayrılma kararı aldığı belirtilmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Marco Reus bombası!

İlerlemiş yaşına rağmen çok istikrarlı bir performans sergileyen yıldız futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 27 maçta forma giydi.

BU SEZON 9 GOLE KATKISI VAR
Takımına 6 gol ve 3 asistlik katkı veren Reus için Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde resmi girişimlere başlaması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Marco Reus bombası!

48 kez giydiği Almanya formasıyla 15 kez ağları sarsan tecrübeli futbolcu 10 numara pozisyonunun yanı sıra sol kanatta da görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Marco Reus bombası!

Alman yıldız ile ilgili yaşanan gelişmeler sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. Bu anlamda futbolcuyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Marco Reus bombası!

MARCO REUS KİMDİR?

Reus futbola Almanya'nın PTSV Dort takımının altyapısında başladı. Ardından Borussia Dortmund altyapısının yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Marco Reus bombası!

Sonrasında Ahlen takımının altyapısına gitti. Weiss Ahlen takımının A seviyesine yükselmesinin ardından bir sonraki durağı Gladbach oldu.

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