Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Nicolo Zaniolo gelişmesi! Sezon sonunda...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Nicolo Zaniolo gelişmesi! Sezon sonunda...

Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun gelecepi merak ediliyor. İtalya Serie A ekiplerinin yakından ilgilendiği yıldız isim için İngiliz ekibi transfer kararını verdi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 13:04
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Nicolo Zaniolo gelişmesi! Sezon sonunda...

Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun, İngiliz takımına kalıcı olarak transferinin zora girdiği ileri sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Nicolo Zaniolo gelişmesi! Sezon sonunda...

NTV Spor'un Football Insider'dan derlediği habere göre; Aston Villa, bu yaz sarı kırmızılı takımdan kiraladığı Zaniolo'nun bonservisini almayı düşünmüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Nicolo Zaniolo gelişmesi! Sezon sonunda...

İngiliz ekibinin yetkililerinin, yıldız futbolcunun geçmişte yaşadığı sakatlıklardan endişe duyduğu ve bu nedenle İtalyan futbolcunun takıma uzun vadeli bir katkı sağlayamayacağını düşündükleri belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Nicolo Zaniolo gelişmesi! Sezon sonunda...

Haber detayında Zaniolo'nun Aston Villa'ya kasık sakatlığıyla geldiği hatırlatılırken, 2020-21 sezonundan bu yana, çoğu Roma'da oynadığı dönemde olmak üzere toplam 105 maçı kaçırdığı vurgulandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Nicolo Zaniolo gelişmesi! Sezon sonunda...

Sezon başında Premier Lig ve Avrupa Konferans Ligi'nde düzenli şekilde 11'de oynayan 24 yaşındaki oyuncunun daha sonra gözden düştüğü belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Nicolo Zaniolo gelişmesi! Sezon sonunda...

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, son olarak 3 Aralık'ta Bournemouth'la oynanan maçta Zaniolo'ya ilk 11'de şans vermişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Nicolo Zaniolo gelişmesi! Sezon sonunda...

Öte yandan Calciomercato'nun haberine göre ise Nicolo Zaniolo, İtalyan takımlarının transferde gözdesi olmaya devam ediyor. Zaniolo'nun sezon sonunda Galatasaray'a döneceği ancak Türkiye'de kalmasının beklenmediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Nicolo Zaniolo gelişmesi! Sezon sonunda...

Haberde birçok Serie A kulübünün İtalyan futbolcuyu istediği öne sürülürken, Juventus ve Milan'ın oyuncuya en çok ilgi gösteren takımlar olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Nicolo Zaniolo gelişmesi! Sezon sonunda...

Galatasaray'ın Zaniolo'nun transferinden en az 20-25 milyon Euro kazanmak istediği belirtilirken, sözleşmesinin 2027'de sona ereceği göz önüne alındığında, kiralanmasının da göz ardı edilemeyeceği kaydedildi.

DİĞER
VE Semih Kılıçsoy Avrupa'ya gidiyor! Beşiktaş, rekor bedelle satıyor...
Son dakika: Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok projelerini açıklıyor
Fırat Aynıdus penaltı pozisyonunu yorumladı!
Aslan kritik randevuda! İşte Antalya 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Derbi öncesi kırmızı alarm! 12 isim sınırda
Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman?
YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN 2024? | YKS, AYT, TYT geç başvuru ekranı
TARIM KREDİ'DE ŞUBAT SONU İNDİRİMİ | 25 Şubat Tarım Kredi Market kataloğu
Süper Loto sorgulama ekranı 25 Şubat Pazar
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şilan'dan büyük başarı! ABD'de birinci oldu Şilan'dan büyük başarı! ABD'de birinci oldu 13:36
F.Bahçe'de İrfan Can Kahveci şoku! F.Bahçe'de İrfan Can Kahveci şoku! 13:18
G.Saray'da Zaniolo gelişmesi! Sezon sonunda... G.Saray'da Zaniolo gelişmesi! Sezon sonunda... 13:04
Sivasspor - Pendikspor | CANLI Sivasspor - Pendikspor | CANLI 12:37
Türkiye - İzlanda maçı ne zaman? Türkiye - İzlanda maçı ne zaman? 12:27
İstanbulspor - Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı İstanbulspor - Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı 12:17
Daha Eski
Trabzonspor - A. Demirspor maçının VAR'ı belli oldu Trabzonspor - A. Demirspor maçının VAR'ı belli oldu 12:16
Celtics üst üste 8. galibiyetini aldı! Celtics üst üste 8. galibiyetini aldı! 12:03
İstanbulspor - Beşiktaş maçı ne zaman? İstanbulspor - Beşiktaş maçı ne zaman? 11:58
Derbi öncesi kırmızı alarm! 12 isim sınırda Derbi öncesi kırmızı alarm! 12 isim sınırda 11:56
Girona - Rayo Vallecano maçı ne zaman? Girona - Rayo Vallecano maçı ne zaman? 11:53
27. HAFTA VAR KAYITLARI NE ZAMAN AÇIKLANCAK? TFF Süper Lig 27. hafta VAR kayıtları nasıl, nereden izlenir? 27. HAFTA VAR KAYITLARI NE ZAMAN AÇIKLANCAK? TFF Süper Lig 27. hafta VAR kayıtları nasıl, nereden izlenir? 11:51