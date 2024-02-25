TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Nicolo Zaniolo gelişmesi! Sezon sonunda...
Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun gelecepi merak ediliyor. İtalya Serie A ekiplerinin yakından ilgilendiği yıldız isim için İngiliz ekibi transfer kararını verdi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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Haber detayında Zaniolo'nun Aston Villa'ya kasık sakatlığıyla geldiği hatırlatılırken, 2020-21 sezonundan bu yana, çoğu Roma'da oynadığı dönemde olmak üzere toplam 105 maçı kaçırdığı vurgulandı.
Sezon başında Premier Lig ve Avrupa Konferans Ligi'nde düzenli şekilde 11'de oynayan 24 yaşındaki oyuncunun daha sonra gözden düştüğü belirtildi.
Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, son olarak 3 Aralık'ta Bournemouth'la oynanan maçta Zaniolo'ya ilk 11'de şans vermişti.
Öte yandan Calciomercato'nun haberine göre ise Nicolo Zaniolo, İtalyan takımlarının transferde gözdesi olmaya devam ediyor. Zaniolo'nun sezon sonunda Galatasaray'a döneceği ancak Türkiye'de kalmasının beklenmediği belirtildi.
Haberde birçok Serie A kulübünün İtalyan futbolcuyu istediği öne sürülürken, Juventus ve Milan'ın oyuncuya en çok ilgi gösteren takımlar olduğu ifade edildi.
Galatasaray'ın Zaniolo'nun transferinden en az 20-25 milyon Euro kazanmak istediği belirtilirken, sözleşmesinin 2027'de sona ereceği göz önüne alındığında, kiralanmasının da göz ardı edilemeyeceği kaydedildi.
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