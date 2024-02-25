TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Nicolo Zaniolo gelişmesi! Sezon sonunda...

Öte yandan Calciomercato'nun haberine göre ise Nicolo Zaniolo, İtalyan takımlarının transferde gözdesi olmaya devam ediyor. Zaniolo'nun sezon sonunda Galatasaray'a döneceği ancak Türkiye'de kalmasının beklenmediği belirtildi.

Haberde birçok Serie A kulübünün İtalyan futbolcuyu istediği öne sürülürken, Juventus ve Milan'ın oyuncuya en çok ilgi gösteren takımlar olduğu ifade edildi.