Galatasaray Avrupa defterini kapattı! İşte acı veren vedanın perde arkası

Galatasaray, 3-2'nin rövanşında Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 play-off turunda veda etti. Şampiyonluk ihtimalleri konuşulurken, sarı-kırmızılıların acı veren vedasının perde arkası ortaya çıktı. İşte detaylar...
Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, bu sezon Avrupa'da da büyük başarılar istiyordu. Devler Ligi'nden elenen Cimbom'un Avrupa Ligi macerası uzun sürmedi.
Sarı-kırmızılılar son 32 turunda Sparta Prag'ı evinde 3-2 yenmesine rağmen deplasmanda 4-1 mağlup olarak elendi. Avrupa'ya veda eden Cimbom'da camia, teknik direktör Okan Buruk'a sahip çıkarken elenmenin nedenleri olarak transferleri gösterdi.
Hem sezon başı hem de devre arasındaki transferler sebebiyle Aslan'ın Avrupa için kadrosunun zayıf kaldığı görüşünde birleştiler. Özellikle orijinleri bek olmayan Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu'nun kötü performansları bu turda belirleyici oldu.
İŞTE O NEDENLER:
TRANSFERDEKİ YANLIŞLAR
1 - Orta sahaya transfer lazımken Zaha, Tete, Ziyech gibi aynı tip hücum oyuncularına yatırım yapıldı.
2 - Taraftar baskısı yüzünden Ndombele son anda kiralandı. Fransız futbolcu hayal kırıklığı oldu.
3 - Kontenjan dolunca Dubois, Başakşehir'e kiralandı. Geri çağırılma maddesi konulmadı. Parasını da Galatasaray ödüyor.
4 - Angelino ile yolların ayrılacağı aylar öncesinden belliydi. Yeni transfer Köhn, Avrupa listesine yetiştirilemedi.
5 - Bayern Münih'e 30 milyon euro'ya satılan Boey'in yerine Aurier transfer edildi. Afrika Kupası'ndan sakat döndü.
6 - Kaan Ayhan, Barış Alper, Berkan gibi orijini bek olmayan futbolcular savunma kanadında görev yapmak zorunda kaldı.
'BEK'LEDİM DE GELMEDİN
SOL BEK
12 Aralık: Angelino'nun son oynadığı maç 14 Aralık: Dursun Özbek'in "Sol bek alacağız" dediği tarih 8 Şubat: Köhn'ün gelişi 23 Şubat: Sparta Prag maçında sol bek Berkan