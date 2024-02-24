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Galatasaray Avrupa defterini kapattı! İşte acı veren vedanın perde arkası

Galatasaray, 3-2'nin rövanşında Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 play-off turunda veda etti. Şampiyonluk ihtimalleri konuşulurken, sarı-kırmızılıların acı veren vedasının perde arkası ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
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Galatasaray Avrupa defterini kapattı! İşte acı veren vedanın perde arkası

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, bu sezon Avrupa'da da büyük başarılar istiyordu. Devler Ligi'nden elenen Cimbom'un Avrupa Ligi macerası uzun sürmedi.

Galatasaray Avrupa defterini kapattı! İşte acı veren vedanın perde arkası

Sarı-kırmızılılar son 32 turunda Sparta Prag'ı evinde 3-2 yenmesine rağmen deplasmanda 4-1 mağlup olarak elendi. Avrupa'ya veda eden Cimbom'da camia, teknik direktör Okan Buruk'a sahip çıkarken elenmenin nedenleri olarak transferleri gösterdi.

Galatasaray Avrupa defterini kapattı! İşte acı veren vedanın perde arkası

Hem sezon başı hem de devre arasındaki transferler sebebiyle Aslan'ın Avrupa için kadrosunun zayıf kaldığı görüşünde birleştiler. Özellikle orijinleri bek olmayan Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu'nun kötü performansları bu turda belirleyici oldu.

Galatasaray Avrupa defterini kapattı! İşte acı veren vedanın perde arkası

İŞTE O NEDENLER:

TRANSFERDEKİ YANLIŞLAR

1 - Orta sahaya transfer lazımken Zaha, Tete, Ziyech gibi aynı tip hücum oyuncularına yatırım yapıldı.

Galatasaray Avrupa defterini kapattı! İşte acı veren vedanın perde arkası

2 - Taraftar baskısı yüzünden Ndombele son anda kiralandı. Fransız futbolcu hayal kırıklığı oldu.

Galatasaray Avrupa defterini kapattı! İşte acı veren vedanın perde arkası

3 - Kontenjan dolunca Dubois, Başakşehir'e kiralandı. Geri çağırılma maddesi konulmadı. Parasını da Galatasaray ödüyor.

Galatasaray Avrupa defterini kapattı! İşte acı veren vedanın perde arkası

4 - Angelino ile yolların ayrılacağı aylar öncesinden belliydi. Yeni transfer Köhn, Avrupa listesine yetiştirilemedi.

Galatasaray Avrupa defterini kapattı! İşte acı veren vedanın perde arkası

5 - Bayern Münih'e 30 milyon euro'ya satılan Boey'in yerine Aurier transfer edildi. Afrika Kupası'ndan sakat döndü.

Galatasaray Avrupa defterini kapattı! İşte acı veren vedanın perde arkası

6 - Kaan Ayhan, Barış Alper, Berkan gibi orijini bek olmayan futbolcular savunma kanadında görev yapmak zorunda kaldı.

Galatasaray Avrupa defterini kapattı! İşte acı veren vedanın perde arkası

'BEK'LEDİM DE GELMEDİN

SOL BEK

12 Aralık: Angelino'nun son oynadığı maç
14 Aralık: Dursun Özbek'in "Sol bek alacağız" dediği tarih
8 Şubat: Köhn'ün gelişi
23 Şubat: Sparta Prag maçında sol bek Berkan

Galatasaray Avrupa defterini kapattı! İşte acı veren vedanın perde arkası

SAĞ BEK

27 Ocak: Sacha Boey'un Bayern Münih'e gidişi
14 Şubat: Serge Aurier'in gelişi
16 Şubat: Galatasaray, Aurier'in sakat olduğunu duyurdu
23 Şubat: Sparta Prag deplasmanında sağ bek Kaan

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