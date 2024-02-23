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Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı!

Son dakika spor haberi: Galatasaray Ekmas, ABD'li oyun kurucu Jonah Radebaugh ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 15:26
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Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 26 yaşındaki basketbolcu Jonah Radebaugh ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu başında kadromuza katılan oyuncumuz Jonah Radebaugh ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Jonah Radebaugh'a göstemiş olduğu mücadele ve emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Galatasaray ile ligde 16 maçta görev alan Radebaugh, 7.9 sayı, 4.6 ribaund ve 2.8 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

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