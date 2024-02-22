Galatasaray'da dev operasyon! 6 yıldız...

Şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan Aslan, kalan maçlardan da en iyi sonuçlarla ayrılarak sezon sonu mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde de iddialı bir konumda olan Galatasaray, 2000 yılındaki başarıyı tekrarlamak istiyor. O dönemde futbolcu olarak kupayı kaldıran Okan Buruk, bu kez teknik direktör olarak Avrupa zaferini amaçlıyor.