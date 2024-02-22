Galatasaray'da dev operasyon! 6 yıldız...
Son dakika spor haberi: Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, yarıştığı tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefliyor. Operasyona şimdiden başlayan sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk ile konu hakkında görüşmeler yapıyor. Yapılacak transferler kadar mevcut oyuncuların da son durumuna önem veren Cimbom'da 6 yıldızla ilgili kararlar verilmeye başlandı. İşte detaylar ve yaşanan gelişmelerin detayları...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan Aslan, kalan maçlardan da en iyi sonuçlarla ayrılarak sezon sonu mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde de iddialı bir konumda olan Galatasaray, 2000 yılındaki başarıyı tekrarlamak istiyor. O dönemde futbolcu olarak kupayı kaldıran Okan Buruk, bu kez teknik direktör olarak Avrupa zaferini amaçlıyor.
Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası'nı da hedefleyen Cimbom, sezonu 4 kupayla tamamlamanın hesaplarını yapıyor.
Bu sezon iddialı bir durumda olan Galatasaray'da sezon sonu planlaması için harekete geçildi.
Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi bitecek oyuncuların son durumu merak konusu oldu.
6 YILDIZIN KONTRATI BİTİYOR!
Cimbom'da 6 yıldızın kontratı sezonun sona ermesiyle bitecek. Bu isimler hakkında kararlar verilmeye başlandı.
İşte o yıldızlar ve yaşanan gelişmelerin detayları...
FERNANDO MUSLERA
Galatasaray'da sözleşmesi sona erecek olan Fernando Muslera ile yeni kontrat yapılmak isteniyor.
Teknik direktör Okan Buruk da Uruguaylı oyuncunun performansından oldukça memnun.
Girişimlerine başlayan sarı-kırmızılı kurmaylar, sözleşme görüşmelerine başladı.
Galatasaray'ın bu hamlesine olumlu yaklaşan Fernando Muslera sezon sonunu işaret etti.
TANGUY NDOMBELE
Sarı-kırmızılıların Tottenham'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Tanguy Ndombele, beklenen performansı sergileyemedi.
Opsiyonu kullanmayacak olan yönetim, Fransız futbolcuyla sezon sonunda yollarını ayıracak.
HAKIM ZIYECH
Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok maçta formasından uzak kalan Hakim Ziyech ile de yola devam edilmesi beklenmiyor.
Faslı yıldızla sezon sonunda vedalaşılması en kuvvetli ihtimal olarak görülüyor.
HAMZA AKMAN
Galatasaray'ın genç oyuncularından Hamza Akman, sözleşmesini uzatmayı düşünmüyor. Takımdan ayrılması beklenen 19 yaşındaki futbolcu, Danimarka'nın Kopenhag takımıyla görüşme halinde.
DRIES MERTENS
Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens'in sezon sonunda futbolu bırakma planı var.
Deneyimli oyuncu, sezon sonunda yönetimle yapacağı görüşmenin ardından son kararını verecek.
AURIER VE CARLOS VINICIUS...
Galatasaray'da yeni transferler Aurier ve Carlos Vinicius ile yarım sezonluk sözleşmeler yapıldı.
İki yıldızın sezonun kalan zamanında göstereceği performans, takımdaki gelecekleri açısından belirleyici olacak.
DİĞER