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Galatasaray'da dev operasyon! 6 yıldız...

Son dakika spor haberi: Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, yarıştığı tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefliyor. Operasyona şimdiden başlayan sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk ile konu hakkında görüşmeler yapıyor. Yapılacak transferler kadar mevcut oyuncuların da son durumuna önem veren Cimbom'da 6 yıldızla ilgili kararlar verilmeye başlandı. İşte detaylar ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 16:23
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Galatasaray'da dev operasyon! 6 yıldız...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da sezon sonu için düğmeye basıldı. Teknik direktör Okan Buruk ile koordineli bir şekilde çalışan sarı-kırmızılı yönetim, dev bir operasyon hazırlığında.

Galatasaray'da dev operasyon! 6 yıldız...

Bu sezon yarıştığı her kulvarda şampiyonluk kovalayan Cimbom, önümüzdeki sezonun kadro planlama çalışmalarına şimdiden başladı. Yapılacak transferler kadar mevcut oyuncuların son durumu da büyük önem taşıyor.

Galatasaray'da dev operasyon! 6 yıldız...

Süper Lig'de son olarak MKE Ankaragücü'nü 3-0 deviren Aslan, önemli bir virajı kayıpsız geçerek yoluna kayıpsız devam etti. Puanını 69'a çıkaran sarı-kırmızlılar, zirvedeki yerini korudu.

Galatasaray'da dev operasyon! 6 yıldız...

Şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan Aslan, kalan maçlardan da en iyi sonuçlarla ayrılarak sezon sonu mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

Galatasaray'da dev operasyon! 6 yıldız...

UEFA Avrupa Ligi'nde de iddialı bir konumda olan Galatasaray, 2000 yılındaki başarıyı tekrarlamak istiyor. O dönemde futbolcu olarak kupayı kaldıran Okan Buruk, bu kez teknik direktör olarak Avrupa zaferini amaçlıyor.

Galatasaray'da dev operasyon! 6 yıldız...

Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası'nı da hedefleyen Cimbom, sezonu 4 kupayla tamamlamanın hesaplarını yapıyor.

Galatasaray'da dev operasyon! 6 yıldız...

Bu sezon iddialı bir durumda olan Galatasaray'da sezon sonu planlaması için harekete geçildi.

Galatasaray'da dev operasyon! 6 yıldız...

Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi bitecek oyuncuların son durumu merak konusu oldu.

Galatasaray'da dev operasyon! 6 yıldız...

6 YILDIZIN KONTRATI BİTİYOR!
Cimbom'da 6 yıldızın kontratı sezonun sona ermesiyle bitecek. Bu isimler hakkında kararlar verilmeye başlandı.

İşte o yıldızlar ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray'da dev operasyon! 6 yıldız...

FERNANDO MUSLERA
Galatasaray'da sözleşmesi sona erecek olan Fernando Muslera ile yeni kontrat yapılmak isteniyor.

Galatasaray'da dev operasyon! 6 yıldız...

Teknik direktör Okan Buruk da Uruguaylı oyuncunun performansından oldukça memnun.

Galatasaray'da dev operasyon! 6 yıldız...

Girişimlerine başlayan sarı-kırmızılı kurmaylar, sözleşme görüşmelerine başladı.

Galatasaray'da dev operasyon! 6 yıldız...

Galatasaray'ın bu hamlesine olumlu yaklaşan Fernando Muslera sezon sonunu işaret etti.

Galatasaray'da dev operasyon! 6 yıldız...

TANGUY NDOMBELE
Sarı-kırmızılıların Tottenham'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Tanguy Ndombele, beklenen performansı sergileyemedi.

Galatasaray'da dev operasyon! 6 yıldız...

Opsiyonu kullanmayacak olan yönetim, Fransız futbolcuyla sezon sonunda yollarını ayıracak.

Galatasaray'da dev operasyon! 6 yıldız...

HAKIM ZIYECH
Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok maçta formasından uzak kalan Hakim Ziyech ile de yola devam edilmesi beklenmiyor.

Galatasaray'da dev operasyon! 6 yıldız...

Faslı yıldızla sezon sonunda vedalaşılması en kuvvetli ihtimal olarak görülüyor.

Galatasaray'da dev operasyon! 6 yıldız...

HAMZA AKMAN
Galatasaray'ın genç oyuncularından Hamza Akman, sözleşmesini uzatmayı düşünmüyor. Takımdan ayrılması beklenen 19 yaşındaki futbolcu, Danimarka'nın Kopenhag takımıyla görüşme halinde.

Galatasaray'da dev operasyon! 6 yıldız...

DRIES MERTENS
Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens'in sezon sonunda futbolu bırakma planı var.

Galatasaray'da dev operasyon! 6 yıldız...

Deneyimli oyuncu, sezon sonunda yönetimle yapacağı görüşmenin ardından son kararını verecek.

Galatasaray'da dev operasyon! 6 yıldız...

AURIER VE CARLOS VINICIUS...
Galatasaray'da yeni transferler Aurier ve Carlos Vinicius ile yarım sezonluk sözleşmeler yapıldı.

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