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Galatasaray'dan dikkat çeken paylaşım!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabı üzerinden MKE Ankaragücü maçı öncesi yönetim tarafından oyunculara yazılan mektupların, dağıtıldığı ana ilişkin bir video yayınladı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 10:34
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Galatasaray'dan dikkat çeken paylaşım!

Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılılar, MKE Ankaragücü ile oynadıkları maç öncesi oyunculara yazılan mektupların dağıtıldığı anın görüntülerini yayınladı.

Galatasaray paylaşımında, "Yeşil sahadaki Aslanlarımız. Kimisi savunmada savaşarak, kimisi kanatta yarışarak ama hepsi şanlı formamız için çalışarak sahada Galatasaray başarılı olsun diye her şeylerini veriyorlar. Aldıkları mektuplarda bizim için ne anlam ifade ettikleri yazılı çünkü Aslanlarımızın kaderine nice şampiyonluklar yazılı." ifadelerine yer verdi.

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