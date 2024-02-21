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Galatasaray'da ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncular hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Fernando Muslera ile yeni kontrat için girişimlere başlayan sarı-kırmızılılar, sezonun bitmesiyle resmi adımları atacak. Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonu bitecek olan genç yıldız adayının ise ayrılık kararı verdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 09:45 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 10:06
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Galatasaray'da ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele veren Galatasaray'da flaş bir ayrılık yaşanması gündeme geldi.

Galatasaray'da ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Süper Lig'de son olarak MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, yoluna doludizgin devam ediyor.

Galatasaray'da ayrılık! Yeni takımı belli oldu

İlk yarıda bulduğu gollerle fişi çeken Cimbom, kritik virajı rahat bir şekilde geçti.

Galatasaray'da ayrılık! Yeni takımı belli oldu

26 maçta topladığı 69 puanla lider durumda olan Galatasaray, yakaladığı seriyi sürdürerek sezon sonunda ipi göğüslemek istiyor.

Galatasaray'da ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Yarıştığı tüm kulvarlarda başarı hedefindeki Aslan, bu sezonu 4 kupayla bitirmeyi amaçlıyor.

Galatasaray'da ayrılık! Yeni takımı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşen Galatasaray ilk maçtan 3-2 galibiyetle ayrılarak avantajı kaptı.

Galatasaray'da ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Çekya'da oynanacak rövanştan da iyi bir sonuçla dönmek isteyen Cimbom, adını son 16 turuna yazdırma hedefinde.

Galatasaray'da ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Yoğun bir fikstürden geçen sarı-kırmızılılarda bir yandan gelecek sezonun planlaması da yapılmaya devam ediyor.

Galatasaray'da ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Transfer listesini oluşturan teknik heyet, sözleşmesi bitecek oyuncularla ilgili görüşmelere şimdiden başladı.

Galatasaray'da ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Önceliği Fernando Muslera'ya veren yönetim, Uruguaylı file bekçisinin sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için girişimlere başladı.

Galatasaray'da ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Deneyimli file bekçisinin görüşmeler için sezon sonunu işaret ettiği öğrenildi.

Galatasaray'da ayrılık! Yeni takımı belli oldu

HAMZA AKMAN AYRILIYOR!
Galatasaray'daki sözleşmesi bitecek oyunculardan biri olan Hamza Akman ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Takvim'in haberine göre; Sarı-kırmızılı takımda forma şansı bulmakta zorlanan yıldız adayının sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmama kararı aldığı öğrenildi.

Galatasaray'da ayrılık! Yeni takımı belli oldu

19 yaşındaki genç orta sahanın, Kopenhag ile görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Galatasaray'da ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Galatasaray'ın altyapısından yetişen Hamza böylece Mustafa Kapı ve Bartuğ Elmaz'dan sonra altyapıdan yetişip takımdan ayrılan 3. oyuncu olacak.

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