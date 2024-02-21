Galatasaray'da ayrılık! Yeni takımı belli oldu
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncular hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Fernando Muslera ile yeni kontrat için girişimlere başlayan sarı-kırmızılılar, sezonun bitmesiyle resmi adımları atacak. Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonu bitecek olan genç yıldız adayının ise ayrılık kararı verdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 09:45 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 10:06
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26 maçta topladığı 69 puanla lider durumda olan Galatasaray, yakaladığı seriyi sürdürerek sezon sonunda ipi göğüslemek istiyor.
Yarıştığı tüm kulvarlarda başarı hedefindeki Aslan, bu sezonu 4 kupayla bitirmeyi amaçlıyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşen Galatasaray ilk maçtan 3-2 galibiyetle ayrılarak avantajı kaptı.
Çekya'da oynanacak rövanştan da iyi bir sonuçla dönmek isteyen Cimbom, adını son 16 turuna yazdırma hedefinde.
Yoğun bir fikstürden geçen sarı-kırmızılılarda bir yandan gelecek sezonun planlaması da yapılmaya devam ediyor.
Transfer listesini oluşturan teknik heyet, sözleşmesi bitecek oyuncularla ilgili görüşmelere şimdiden başladı.
Önceliği Fernando Muslera'ya veren yönetim, Uruguaylı file bekçisinin sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için girişimlere başladı.
Deneyimli file bekçisinin görüşmeler için sezon sonunu işaret ettiği öğrenildi.
HAMZA AKMAN AYRILIYOR!
Galatasaray'daki sözleşmesi bitecek oyunculardan biri olan Hamza Akman ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Takvim'in haberine göre; Sarı-kırmızılı takımda forma şansı bulmakta zorlanan yıldız adayının sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmama kararı aldığı öğrenildi.
19 yaşındaki genç orta sahanın, Kopenhag ile görüşmelerde bulunduğu belirtildi.
Galatasaray'ın altyapısından yetişen Hamza böylece Mustafa Kapı ve Bartuğ Elmaz'dan sonra altyapıdan yetişip takımdan ayrılan 3. oyuncu olacak.
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