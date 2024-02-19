Haberler Galatasaray Ahmet Çakar'dan Ankaragücü - Galatasaray maçı yorumu!

Ahmet Çakar'dan Ankaragücü - Galatasaray maçı yorumu!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 09:02
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Ahmet Çakar'dan Ankaragücü - Galatasaray maçı yorumu!

AHMET ÇAKAR - ŞANSALAN DENGELİ YÖNETTİ

Ankara'da dün gece hiç kimsenin beklemediği bir şey oldu. Günler öncesinden 'Saha kötü, Ankara deplasmanı çok zorlu' gibi laflardan sonra baktık ki Ankaragücü diye bir takım yok!

Ahmet Çakar'dan Ankaragücü - Galatasaray maçı yorumu!

Aslında saha da söylendiği kadar kötü değildi. G.Saray ilk 45 dakika mükemmel bir oyun ortaya koydu. 3 gol attı ama en az attığı kadar da kaçırdı.

Ahmet Çakar'dan Ankaragücü - Galatasaray maçı yorumu!

İlk gol Kerem Demirbay'dan geldi. Kullanılan kornerde Kerem kafasını vurdu, üst direk ve çizginin içine çarparak gol geldi.

Ahmet Çakar'dan Ankaragücü - Galatasaray maçı yorumu!

Hemen ardından Sanchez akan oyunda ceza alanı içinde bir golcü vuruşu ile ikinci golü attı. Aslında bir stoperin duran toplar haricinde bu tür bir gol atması alışılageldik bir durum değil.

Ahmet Çakar'dan Ankaragücü - Galatasaray maçı yorumu!

Daha sonra da Mertens'in kazandırdığı penaltı ile gelen Icardi golü maçı bitiriverdi. Yeni transfer Köhn'ü beğendim. Bir 90 dakika ölçü olmayabilir ama iyi sinyal verdi.

Ahmet Çakar'dan Ankaragücü - Galatasaray maçı yorumu!

Kerem Aktürkoğlu haftalardır süregelen küskünlüğünü atmış, çok iştahlı oynadı. Ama Kerem Demirbay, yavaş yavaş 'Ben bir Bundesliga futbolcusuyum' diyor. Çok istikrarlı, çok dengeli oynadı.

Ahmet Çakar'dan Ankaragücü - Galatasaray maçı yorumu!

Sonuçta Galatasaray zoru başarmadı, kolayı başardı ve bir deplasman daha oldukça iyi bir oyunla geride kaldı.

Ahmet Çakar'dan Ankaragücü - Galatasaray maçı yorumu!

Ankaragücü bizi çok şaşırttı. Maşallah pamuk gibi bir takım!

Ahmet Çakar'dan Ankaragücü - Galatasaray maçı yorumu!

Ali Şansalan iyi maç yönetti. Dengeliydi, faul tespitleri yerinde, penaltı kararı da doğruydu.

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