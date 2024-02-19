Ahmet Çakar'dan Ankaragücü - Galatasaray maçı yorumu!

Hemen ardından Sanchez akan oyunda ceza alanı içinde bir golcü vuruşu ile ikinci golü attı. Aslında bir stoperin duran toplar haricinde bu tür bir gol atması alışılageldik bir durum değil.

Daha sonra da Mertens'in kazandırdığı penaltı ile gelen Icardi golü maçı bitiriverdi. Yeni transfer Köhn'ü beğendim. Bir 90 dakika ölçü olmayabilir ama iyi sinyal verdi.