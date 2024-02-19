Ahmet Çakar'dan Ankaragücü - Galatasaray maçı yorumu!
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberleri)
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Hemen ardından Sanchez akan oyunda ceza alanı içinde bir golcü vuruşu ile ikinci golü attı. Aslında bir stoperin duran toplar haricinde bu tür bir gol atması alışılageldik bir durum değil.
Daha sonra da Mertens'in kazandırdığı penaltı ile gelen Icardi golü maçı bitiriverdi. Yeni transfer Köhn'ü beğendim. Bir 90 dakika ölçü olmayabilir ama iyi sinyal verdi.
Kerem Aktürkoğlu haftalardır süregelen küskünlüğünü atmış, çok iştahlı oynadı. Ama Kerem Demirbay, yavaş yavaş 'Ben bir Bundesliga futbolcusuyum' diyor. Çok istikrarlı, çok dengeli oynadı.
Sonuçta Galatasaray zoru başarmadı, kolayı başardı ve bir deplasman daha oldukça iyi bir oyunla geride kaldı.
Ankaragücü bizi çok şaşırttı. Maşallah pamuk gibi bir takım!
Ali Şansalan iyi maç yönetti. Dengeliydi, faul tespitleri yerinde, penaltı kararı da doğruydu.
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