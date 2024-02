22 Şubat'taki karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Prag'ın eski oyuncularından ve şu an teknik direktörlük yapan Jiri Jarosik, " Sparta Prag , takım olarak Avrupa 'da her zaman yüzde yüzüyle oynadı ve mücadele etti. Sparta Prag, her rakibine yaptığı gibi Galatasaray 'a da rövanşta çok ağır bir şekilde karşılık verebilir" diye konuştu.