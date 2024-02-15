Berkan Kutlu'dan Sparta Prag maçı sonrası galibiyet sözleri!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Çekya ekibi Sparta Prag'ı Icardi'nin son dakika golüyle 3-2 mağlup etti.

Sarı kırmızılıların yıldız oyuncusu Berkan Kutlu karşılaşmanın ardından galibiyeti değerlendirdi.

BERKAN'IN SÖZLERİ;

Berkan Kutlu: "Yorucu bir maç oldu. Avrupa Ligi'ne yakışan bir maç oldu. Sonunda kazandık, çok mutluyuz. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. 10 kişi zor oldu ama kenetlenene bir grubuz. Bu takımda herkes birbiri için koşuyor. Zor oldu ama kenetlendiğimizde sonuç ortada.

"G.SARAY ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIM"

"Galatasaray çok güçlü bir takım. Önce Ankaragücü ile oynayacağız sonra Prag'a gideceğiz. Avantajı aldık, vermemek istiyoruz. Taraftarlarımıza teşekkür ederiz. 90 dakika arkamızda oldular. Üç günde bir maç oynuyoruz, herkes için zor.." ifadelerini kullandı.