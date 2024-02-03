Haberler Galatasaray Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Manchester City'nin yıldızı...

Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Manchester City'nin yıldızı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde hareketli günler geçiren ve Serge Aurier ile Carlos Vinicius'u kadrosuna katan Galatasaray'da çalışmalar tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Premier Lig devi Manchester City'nin yıldız futbolcusunu kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 10:28
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Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Manchester City'nin yıldızı...

Şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Manchester City'nin yıldızı...

Cimbom sezon sonunda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi geride bırakmak ve kupaya uzanmak istiyor.

Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Manchester City'nin yıldızı...

Sarı-kırmızılı ekip devre arası transfer dönemi bitmeden önce kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Manchester City'nin yıldızı...

Yönetim takımdan ayrılan isimlerin yerlerini dolduracak hamleler yapacak.

Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Manchester City'nin yıldızı...

Galatasaray'da Sacha Boey, Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu.

Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Manchester City'nin yıldızı...

Cimbom bu transferden 30 milyon Euro bonservis bedeli kazandı.

Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Manchester City'nin yıldızı...

Ayrıca yapılan anlaşmada 5 milyon Euro'luk bonus maddesi de bulunuyor.

Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Manchester City'nin yıldızı...

Ancak Sacha Boey, başka bir kulübe transfer olması durumunda gerçekleşmeyen şarta bağlı bonuslar Galatasaray'a ödenecek.

Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Manchester City'nin yıldızı...

Bir diğer madde ise takımlar arasında oynanacak hazırlık maçları.

Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Manchester City'nin yıldızı...

2 ekip arasında 2 tane hazırlık maçı oynanacak karı yarı yarıya paylaşılacak.

Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Manchester City'nin yıldızı...

Bu karşılaşmaların gelirleri ise eşit oranda paylaşılacak.

Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Manchester City'nin yıldızı...

Bu transferle birlikte Galatasaray, Türk futbol tarihinin en büyük oyuncu satışını gerçekleştirdi.

Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Manchester City'nin yıldızı...

Ayrıca sarı-kırmızılı ekipte Angelino da ayrıldı.

Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Manchester City'nin yıldızı...

İspanyol futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un beklediği performansı veremedi.

Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Manchester City'nin yıldızı...

26 yaşındaki oyuncu, 19 karşılaşmada süre aldı.

Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Manchester City'nin yıldızı...

Red Bull Leipzig'den kiralanan Angelino bir maçta daha süre bulsaydı zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek ve Galatasaray 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecekti.

Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Manchester City'nin yıldızı...

İtalyan ekibi Roma, yapılan görüşmelerin ardından oyuncuyu satın alma opsiyonu ile Roma'dan kiraladı.

Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Manchester City'nin yıldızı...

Cimbom sol beke takviye yapmayı planlıyor.

Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Manchester City'nin yıldızı...

Sarı-kırmızılı ekibin listesinde birçok isim bulunuyor.

Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Manchester City'nin yıldızı...

Teknik direktör Okan Buruk yapılacak transferler için 'acele' demişti.

Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Manchester City'nin yıldızı...

Sarı-kırmızılı ekip ise çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Manchester City'nin yıldızı...

Cimbom rotasını İngiltere'ye çevirdi,

Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Manchester City'nin yıldızı...

SERGIO GOMEZ HAMLESİ

aspor.com.tr'nin haberine göre; Galatasaray, Manchester City forması giyen Sergio Gomez'i renklerine bağlamak istiyor.

Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Manchester City'nin yıldızı...

Yönetim, İspanyol sol bek ile daha önce de ilgilenmişti.

Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Manchester City'nin yıldızı...

Barcelona altyapısında deneyim elde eden Gomez, Borussia Dortmund, Huesca ve Anderlecht formaları giydi.

Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Manchester City'nin yıldızı...

İngiliz devi, 23 yaşındaki futbolcuyu 15 milyon Euro karşılığında kadroya dahil etmişti.

Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Manchester City'nin yıldızı...

Galatasaray, Sergio Gomez'i sol bek listesinde bulunduruyor.

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