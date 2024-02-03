Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Manchester City'nin yıldızı...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde hareketli günler geçiren ve Serge Aurier ile Carlos Vinicius'u kadrosuna katan Galatasaray'da çalışmalar tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Premier Lig devi Manchester City'nin yıldız futbolcusunu kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Yönetim takımdan ayrılan isimlerin yerlerini dolduracak hamleler yapacak.
Galatasaray'da Sacha Boey, Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu.
Cimbom bu transferden 30 milyon Euro bonservis bedeli kazandı.
Ayrıca yapılan anlaşmada 5 milyon Euro'luk bonus maddesi de bulunuyor.
Ancak Sacha Boey, başka bir kulübe transfer olması durumunda gerçekleşmeyen şarta bağlı bonuslar Galatasaray'a ödenecek.
Bir diğer madde ise takımlar arasında oynanacak hazırlık maçları.
2 ekip arasında 2 tane hazırlık maçı oynanacak karı yarı yarıya paylaşılacak.
Bu karşılaşmaların gelirleri ise eşit oranda paylaşılacak.
Bu transferle birlikte Galatasaray, Türk futbol tarihinin en büyük oyuncu satışını gerçekleştirdi.
Ayrıca sarı-kırmızılı ekipte Angelino da ayrıldı.
İspanyol futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un beklediği performansı veremedi.
26 yaşındaki oyuncu, 19 karşılaşmada süre aldı.
Red Bull Leipzig'den kiralanan Angelino bir maçta daha süre bulsaydı zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek ve Galatasaray 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecekti.
İtalyan ekibi Roma, yapılan görüşmelerin ardından oyuncuyu satın alma opsiyonu ile Roma'dan kiraladı.
Cimbom sol beke takviye yapmayı planlıyor.
Sarı-kırmızılı ekibin listesinde birçok isim bulunuyor.
Teknik direktör Okan Buruk yapılacak transferler için 'acele' demişti.
Sarı-kırmızılı ekip ise çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Cimbom rotasını İngiltere'ye çevirdi,
SERGIO GOMEZ HAMLESİ
aspor.com.tr'nin haberine göre; Galatasaray, Manchester City forması giyen Sergio Gomez'i renklerine bağlamak istiyor.
Yönetim, İspanyol sol bek ile daha önce de ilgilenmişti.
Barcelona altyapısında deneyim elde eden Gomez, Borussia Dortmund, Huesca ve Anderlecht formaları giydi.
İngiliz devi, 23 yaşındaki futbolcuyu 15 milyon Euro karşılığında kadroya dahil etmişti.
Galatasaray, Sergio Gomez'i sol bek listesinde bulunduruyor.
Bu sezon 3 maçta forma şansı bulan Gomez, bu süre zarfında 18 dakika süre alabildi.
İspanyol oyuncunun bonservis değeri ise 10 milyon Euro olarak biliniyor.
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