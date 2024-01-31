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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Anlaşma tamam! İşte Cimbom'un sağ beki...

GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey'in ayrılığının ardından gündemde sağ bek transferi var. Teknik direktör Okan Buruk'un da Gaziantep FK maçı sonrası bu noktaya değinmesinin ardından İngiltere'den gelen habere göre yeni sağ bek ile anlaşma sağlandı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Anlaşma tamam! İşte Cimbom'un sağ beki...

Galatasaray'da Sacha Boey'in ayrılığının ardından gözler transfere çevrildi.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Anlaşma tamam! İşte Cimbom'un sağ beki...

Teknik direktör Okan Buruk, Gaziantep FK maçı sonrası konuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Anlaşma tamam! İşte Cimbom'un sağ beki...

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Hem Sacha'nın yerine hem de sol beke oyuncu bakıyoruz. Zor bir dönemdeyiz ve zor mevkiler arıyoruz.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Anlaşma tamam! İşte Cimbom'un sağ beki...

Transferin son haftasında transfer yapmak kolay değil ama en iyisini yapmaya çalışacağız.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Anlaşma tamam! İşte Cimbom'un sağ beki...

Bunun yanında oynadığımız her maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Anlaşma tamam! İşte Cimbom'un sağ beki...

Galatasaray defansın kenarları için birçok isimle temas kurarken bunlardan birisi de Cedric Soares...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Anlaşma tamam! İşte Cimbom'un sağ beki...

Bu konuda İngiliz gazeteci Dean James'ten dikkat çeken bir haber geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Anlaşma tamam! İşte Cimbom'un sağ beki...

James, Galatasaray'ın Portekizli sağ bek için Arsenal'le anlaştığını iddia etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Anlaşma tamam! İşte Cimbom'un sağ beki...

Hatta, "Sarı-kırmızılı ekip Soares için 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek" diyerek iddiasını bir adım ileriye taşıdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Anlaşma tamam! İşte Cimbom'un sağ beki...

Tecrübeli isim geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Fulham'da geçirmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Anlaşma tamam! İşte Cimbom'un sağ beki...

Öte yandan listesini geniş tutan Galatasaray'ın Nottingham Forest forması giyen 31 yaşındaki Serge Aurier'le de ilgilendiği ileri sürüldü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Anlaşma tamam! İşte Cimbom'un sağ beki...

32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona erecek.

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