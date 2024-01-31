GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Anlaşma tamam! İşte Cimbom'un sağ beki...
GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey'in ayrılığının ardından gündemde sağ bek transferi var. Teknik direktör Okan Buruk'un da Gaziantep FK maçı sonrası bu noktaya değinmesinin ardından İngiltere'den gelen habere göre yeni sağ bek ile anlaşma sağlandı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
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Teknik direktör Okan Buruk, Gaziantep FK maçı sonrası konuştu.
İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:
Transferin son haftasında transfer yapmak kolay değil ama en iyisini yapmaya çalışacağız.
Bunun yanında oynadığımız her maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız.
Galatasaray defansın kenarları için birçok isimle temas kurarken bunlardan birisi de Cedric Soares...
Bu konuda İngiliz gazeteci Dean James'ten dikkat çeken bir haber geldi.
James, Galatasaray'ın Portekizli sağ bek için Arsenal'le anlaştığını iddia etti.
Hatta, "Sarı-kırmızılı ekip Soares için 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek" diyerek iddiasını bir adım ileriye taşıdı.
Tecrübeli isim geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Fulham'da geçirmişti.
Öte yandan listesini geniş tutan Galatasaray'ın Nottingham Forest forması giyen 31 yaşındaki Serge Aurier'le de ilgilendiği ileri sürüldü.
32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona erecek.
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