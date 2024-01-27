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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Avrupa devine gidiyor! İşte Angelino'nun yeni takımı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Fransız yıldızı Sacha Boey'i Alman devi Bayern Münih'e gönderen Galatasaray'da bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, sarı-kırmızılıların yollarını ayırmak istediği Angelino'nun yeni takımını açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 21:55
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MERT KILIÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Avrupa devine gidiyor! İşte Angelino'nun yeni takımı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Avrupa devine gidiyor! İşte Angelino'nun yeni takımı

Kış transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda ses getiren bir ayrılık yaşandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Avrupa devine gidiyor! İşte Angelino'nun yeni takımı

Cimbom, Fransız sağ beki Sacha Boey için Bayern Münih ile anlaşma sağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Avrupa devine gidiyor! İşte Angelino'nun yeni takımı

Bundesliga devinin Boey transferi için sarı-kırmızılılar 30 milyon Euro+bonuslar ödeyeceği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Avrupa devine gidiyor! İşte Angelino'nun yeni takımı

Bayern Münih ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan yıldız futbolcunun yılda 3 milyon Euro'dan fazla maaş alacağı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Avrupa devine gidiyor! İşte Angelino'nun yeni takımı

Galatasaray'da Boey sonrası bir isim daha takıma veda ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Avrupa devine gidiyor! İşte Angelino'nun yeni takımı

Sarı-kırmızılılar, sezon başında Leipzig'den kiraladığı Angelino ile yollarını ayırıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Avrupa devine gidiyor! İşte Angelino'nun yeni takımı

Yönetim, İspanyol futbolcunun ayrılığı için bir süredir Leipzig ile görüşürken, 27 yaşındaki sol bekin yeni takımı da belli oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Avrupa devine gidiyor! İşte Angelino'nun yeni takımı

ANGELINO ROMA'YA GİDİYOR

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Angelino'nun Serie A ekibi Roma'ya transfer olmaya yakın olduğunu duyurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Avrupa devine gidiyor! İşte Angelino'nun yeni takımı

Romano, İtalyan ekibinin tecrübeli oyuncuyu 5 milyon Euro satın alma opsiyonu karşılığında sezon sonuna kadar kiralayacağını yazdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Avrupa devine gidiyor! İşte Angelino'nun yeni takımı

Angelino bu sezon Galatasaray formasıyla 19 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Avrupa devine gidiyor! İşte Angelino'nun yeni takımı

İspanyol sol bek, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

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