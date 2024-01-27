GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Avrupa devine gidiyor! İşte Angelino'nun yeni takımı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Fransız yıldızı Sacha Boey'i Alman devi Bayern Münih'e gönderen Galatasaray'da bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, sarı-kırmızılıların yollarını ayırmak istediği Angelino'nun yeni takımını açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Bundesliga devinin Boey transferi için sarı-kırmızılılar 30 milyon Euro+bonuslar ödeyeceği öğrenildi.
Bayern Münih ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan yıldız futbolcunun yılda 3 milyon Euro'dan fazla maaş alacağı öğrenildi.
Galatasaray'da Boey sonrası bir isim daha takıma veda ediyor.
Sarı-kırmızılılar, sezon başında Leipzig'den kiraladığı Angelino ile yollarını ayırıyor.
Yönetim, İspanyol futbolcunun ayrılığı için bir süredir Leipzig ile görüşürken, 27 yaşındaki sol bekin yeni takımı da belli oldu.
ANGELINO ROMA'YA GİDİYOR
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Angelino'nun Serie A ekibi Roma'ya transfer olmaya yakın olduğunu duyurdu.
Romano, İtalyan ekibinin tecrübeli oyuncuyu 5 milyon Euro satın alma opsiyonu karşılığında sezon sonuna kadar kiralayacağını yazdı.
Angelino bu sezon Galatasaray formasıyla 19 maça çıktı.
İspanyol sol bek, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
27 yaşındaki futbolcunun Leipzig ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Angelino'nun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro.
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