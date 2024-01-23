TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İngiltere çıkarması! İşte o 2 yıldız
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Süper Lig'de Fenerbahçe ile puanları eşitleyerek zirvenin averajla gerisinde yer alan sarı-kırmızılılar, orta saha bölgesini yıldız bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor. Girişimlerini hızlandıran yönetim, 2 futbolcuyu gözüne kestirdi. İşte o isimler ve yaşanan gelişmelerin detayları...
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Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, hummalı bir operasyon yürütüyor.
Eksik bölgeleri belirleyen kurmaylar, yapacağı nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Doğrudan katkı verecek isimlere yönelen Aslan, önceliği orta saha bölgesine verdi.
Sergio Oliveira'nın sakatlığı ve Ndombele'den istenen verimin alınaması nedeniyle o mevkiye transfer yapılmasına karar verildi.
İnce eleyip sık dokuyan yönetim, o bölge için 2 yıldızı gözüne kestirdi.
İLK ADAY PASALIC!
Sarı-kırmızılı yönetimin önceliği Pasalic'e verdiği belirtiliyor.
Hırvat futbolcu için Atalanta ve yıldız oyuncuyla menajerler arası görüşmeler devam ediyor.
Olumlu bir dönüş olması halinde temaslar derinleştirilecek.
Hırvat futbolcu bu sezon 25 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 6 gol ve 9 asist yaptı.
JAKUP MODER LİSTEDE!
Cimbom'un diğer adayı ise Premier Lig ekiplerinden Brighton'da görev yapan Jakub Moder...
2025 yılına kadar kontratı bulunan Polonyalı futbolcu, bu sezon 8 maçta oynadı.
24 yaşındaki oyuncu istediği süreleri alamadığı için takımdan ayrılmak istiyor.
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