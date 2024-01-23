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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İngiltere çıkarması! İşte o 2 yıldız

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Süper Lig'de Fenerbahçe ile puanları eşitleyerek zirvenin averajla gerisinde yer alan sarı-kırmızılılar, orta saha bölgesini yıldız bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor. Girişimlerini hızlandıran yönetim, 2 futbolcuyu gözüne kestirdi. İşte o isimler ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 09:09
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İngiltere çıkarması! İşte o 2 yıldız

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'da iki yıldız ön plana çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İngiltere çıkarması! İşte o 2 yıldız

Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'u deplasmanda 5-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, zirvedeki iddiasını konuşturdu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İngiltere çıkarması! İşte o 2 yıldız

Fenerbahçe ile puanları eşitleyen Cimbom, gözünü transfere çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İngiltere çıkarması! İşte o 2 yıldız

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, hummalı bir operasyon yürütüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İngiltere çıkarması! İşte o 2 yıldız

Eksik bölgeleri belirleyen kurmaylar, yapacağı nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İngiltere çıkarması! İşte o 2 yıldız

Doğrudan katkı verecek isimlere yönelen Aslan, önceliği orta saha bölgesine verdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İngiltere çıkarması! İşte o 2 yıldız

Sergio Oliveira'nın sakatlığı ve Ndombele'den istenen verimin alınaması nedeniyle o mevkiye transfer yapılmasına karar verildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İngiltere çıkarması! İşte o 2 yıldız

İnce eleyip sık dokuyan yönetim, o bölge için 2 yıldızı gözüne kestirdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İngiltere çıkarması! İşte o 2 yıldız

İLK ADAY PASALIC!
Sarı-kırmızılı yönetimin önceliği Pasalic'e verdiği belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İngiltere çıkarması! İşte o 2 yıldız

Hırvat futbolcu için Atalanta ve yıldız oyuncuyla menajerler arası görüşmeler devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İngiltere çıkarması! İşte o 2 yıldız

Olumlu bir dönüş olması halinde temaslar derinleştirilecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İngiltere çıkarması! İşte o 2 yıldız

Hırvat futbolcu bu sezon 25 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 6 gol ve 9 asist yaptı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İngiltere çıkarması! İşte o 2 yıldız

JAKUP MODER LİSTEDE!
Cimbom'un diğer adayı ise Premier Lig ekiplerinden Brighton'da görev yapan Jakub Moder...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İngiltere çıkarması! İşte o 2 yıldız

2025 yılına kadar kontratı bulunan Polonyalı futbolcu, bu sezon 8 maçta oynadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İngiltere çıkarması! İşte o 2 yıldız

24 yaşındaki oyuncu istediği süreleri alamadığı için takımdan ayrılmak istiyor.

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