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Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı açıklaması! Sakatlığı...

Son dakika haberi: Galatasaray, Trabzonspor maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcının sol alt arka adele grubunda kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 15:45 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 15:53
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Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı açıklaması! Sakatlığı...

Galatasaray, Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın sol alt arka adale grubunda 2'nci derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı'nın sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol alt arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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