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Galatasaray'da Tanguy Ndombele dünya gündemine oturdu!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında sahasında Ümraniyespor'u 4-1'lik skorla mağlup etmişti. Bu karşılaşmada sarı-kırmızılılarda sonradan oyuna giren Tanguy Ndombele görüntüsüyle gündeme oturmuştu. Son olarak oyuncuyla ilgili yurt dışından da flaş yorumlar geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 13:53
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MESUT ERKAM ŞAHİN
Galatasaray'da Tanguy Ndombele dünya gündemine oturdu!

Süper Lig devlerinden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında sahasında 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray'da Tanguy Ndombele dünya gündemine oturdu!

Sarı-kırmızılılar 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı.

Galatasaray'da Tanguy Ndombele dünya gündemine oturdu!

Galatasaray, Ümraniyespor'u eleyerek kupada son 16'ya kalırken karşılaşmadan sonra skordan ziyade bir başka durum gündeme oturdu.

Galatasaray'da Tanguy Ndombele dünya gündemine oturdu!

Cimbom'da müsabakaya sonradan dahil olan 27 yaşındaki Fransız oyuncunun görüntüsü çok konuşuluyor.

Galatasaray'da Tanguy Ndombele dünya gündemine oturdu!

Futbolcu sahaya beyaz bir içlikle çıkarken Ndombele'nin bu tarzı sosyal medyada mizah konusu haline geldi.

Galatasaray'da Tanguy Ndombele dünya gündemine oturdu!

Son olarak ise futbolcu Ümraniyespor maçındaki görüntüsüyle yurt dışında da çıkan haberlerde kendisine yer buldu.

Galatasaray'da Tanguy Ndombele dünya gündemine oturdu!

Onze Mondial adlı Fransız sitesi futbolcunun fazla kilolarına ve beyaz içlikli tarzına değindi.

Galatasaray'da Tanguy Ndombele dünya gündemine oturdu!

Yer alan haberde Ndombele'nin eski atletik yapısından oldukça uzak durduğu vurgulandı.

Galatasaray'da Tanguy Ndombele dünya gündemine oturdu!

Haberin devamında futbolculukla ilgili olarak, "Beyaz taytlı tuhaf bir kıyafetten de yardım göremeyen Ndbombele, en iyi yıllarına kıyasla çok kilo almış ve formsuz görünüyordu. Bu ne yazık ki alay konusu oluyor." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'da Tanguy Ndombele dünya gündemine oturdu!

GELECEĞİ MERAK KONUSU!

Tanguy Ndombele'nin devre arasında transfer durumu büyük merak konusu haline geldi.

Galatasaray'da Tanguy Ndombele dünya gündemine oturdu!

Futbolcu sahaya çıktığı son maçlarda performans anlamında olumlu işaretler verse de Ndombele ilgili son sözü Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk söyleyecek.

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