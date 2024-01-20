Galatasaray'da Tanguy Ndombele dünya gündemine oturdu!

Süper Lig devlerinden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında sahasında 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı.
Galatasaray, Ümraniyespor'u eleyerek kupada son 16'ya kalırken karşılaşmadan sonra skordan ziyade bir başka durum gündeme oturdu.
Cimbom'da müsabakaya sonradan dahil olan 27 yaşındaki Fransız oyuncunun görüntüsü çok konuşuluyor.
Futbolcu sahaya beyaz bir içlikle çıkarken Ndombele'nin bu tarzı sosyal medyada mizah konusu haline geldi.
Son olarak ise futbolcu Ümraniyespor maçındaki görüntüsüyle yurt dışında da çıkan haberlerde kendisine yer buldu.
Onze Mondial adlı Fransız sitesi futbolcunun fazla kilolarına ve beyaz içlikli tarzına değindi.
Yer alan haberde Ndombele'nin eski atletik yapısından oldukça uzak durduğu vurgulandı.
Haberin devamında futbolculukla ilgili olarak, "Beyaz taytlı tuhaf bir kıyafetten de yardım göremeyen Ndbombele, en iyi yıllarına kıyasla çok kilo almış ve formsuz görünüyordu. Bu ne yazık ki alay konusu oluyor." ifadelerine yer verildi.
GELECEĞİ MERAK KONUSU!
Tanguy Ndombele'nin devre arasında transfer durumu büyük merak konusu haline geldi.
Futbolcu sahaya çıktığı son maçlarda performans anlamında olumlu işaretler verse de Ndombele ilgili son sözü Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk söyleyecek.