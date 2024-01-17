Defansa hücum

Galatasaray'ın transfer yapmak için çalışmalarını sürdürürken bu sezon takımda öne çıkan isimlerine teklifler gelmeye devam ediyor. Bunların başında da savunmanın belkemiği Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson geliyor. İtalyan CalcioMercato'nun haberine göre; Milan, Torino forması giyen Alessandro Buongiorno'yu alamazsa Abdülkerim Bardakcı için Galatasaray'ın kapısını çalacak. Milli futbolcu için Bayern ve Monaco'nun da devrede olduğu ve Milan'ın elini çabuk tutması gerektiği aktarıldı. Öte yandan Premier Lig takımlarından Wolves transfer için kolları sıvadı. Teknik direktör Gary O'Neil'in Jack Clarke, Hugo Ekitike ile birlikte Victor Nelsson'un da alınmasını istediği bildirildi.

SARAY MUHAFIZLARI

Yeniden bir araya gelen Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson son haftaların parlayan yıldızları arasında... İki oyuncu savunmadaki etkili performanslarının yanı sıra skor da üretmeyi ihmal etmiyor. Abdülkerim'in bu sezon 5 golü var. Nelsson da Kayseri maçında golle tanıştı.