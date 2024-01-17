Haberler Galatasaray Defansa hücum

Defansa hücum

Galatasaray'ın iki başarılı stoperi, Avrupa takımlarını peşine taktı. İtalyan basını, Abdülkerim için Milan'ın devrede olduğunu yazdı. Victor Nelsson'la ise Premier Lig takımlarından Wolves'ın ilgilendiği ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Defansa hücum

Galatasaray'ın transfer yapmak için çalışmalarını sürdürürken bu sezon takımda öne çıkan isimlerine teklifler gelmeye devam ediyor. Bunların başında da savunmanın belkemiği Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson geliyor. İtalyan CalcioMercato'nun haberine göre; Milan, Torino forması giyen Alessandro Buongiorno'yu alamazsa Abdülkerim Bardakcı için Galatasaray'ın kapısını çalacak. Milli futbolcu için Bayern ve Monaco'nun da devrede olduğu ve Milan'ın elini çabuk tutması gerektiği aktarıldı. Öte yandan Premier Lig takımlarından Wolves transfer için kolları sıvadı. Teknik direktör Gary O'Neil'in Jack Clarke, Hugo Ekitike ile birlikte Victor Nelsson'un da alınmasını istediği bildirildi.

SARAY MUHAFIZLARI

Yeniden bir araya gelen Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson son haftaların parlayan yıldızları arasında... İki oyuncu savunmadaki etkili performanslarının yanı sıra skor da üretmeyi ihmal etmiyor. Abdülkerim'in bu sezon 5 golü var. Nelsson da Kayseri maçında golle tanıştı.

DİĞER
Son dakika haberleri: Süper Lig’in yeni şampiyonluk favorisi belli oldu! Oranlar güncellendi: 20. haftanın ardından favori değişti…
Emekliye zamlı maaş hesabı! Kök aylıklar ne kadar oldu? Refah payı ve 10 bin TL ne zaman yatırılacak? Kimlere, ne kadar fark verilecek?
Son şampiyon sahnede! İşte kupa maçı 11'i
G.Saray'ın golcü hedefi ortaya çıktı! Sırp yıldız listede...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Transferde rota İtalya! İşte Cimbom'un yeni yıldızı
G.Saray'ın golcü hedefi ortaya çıktı! Sırp yıldız listede...
KÖK MAAŞA ZAM GELDİ Mİ 2024? Kök maaşı 5500, 6000, 7500 TL olanlar zam alacak mı? Zamlı kök maaş hesaplama
Deprem mi oldu son dakika? 17 Ocak son depremler
İstanbul namaz vakitleri 17 Ocak 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın golcü hedefi ortaya çıktı! Sırp yıldız listede... G.Saray'ın golcü hedefi ortaya çıktı! Sırp yıldız listede... 01:43
Kamada harekatı! Kamada harekatı! 01:19
Galatasaray'a Sırp golcü! Galatasaray'a Sırp golcü! 01:17
Fener'den Martial'a yeni teklif Fener'den Martial'a yeni teklif 01:17
Juventus zirve takibini sürdürdü! Juventus zirve takibini sürdürdü! 01:07
F.Bahçe'de karar verildi! İşte bonservis bedeli F.Bahçe'de karar verildi! İşte bonservis bedeli 01:05
Daha Eski
Lazio'dan Kamada kararı! G.Saray'a gelecek mi? Lazio'dan Kamada kararı! G.Saray'a gelecek mi? 00:57
Santos'tan transfer açıklaması! Santos'tan transfer açıklaması! 00:57
Kartal kupada son 16 turuna yükseldi! (ÖZET İZLE) Kartal kupada son 16 turuna yükseldi! (ÖZET İZLE) 00:57
G.Saray'da sürpriz ayrılık! Nelsson'un yeni takımı... G.Saray'da sürpriz ayrılık! Nelsson'un yeni takımı... 00:57
Perdeyi Rebic kapattı! Golü izleyin Perdeyi Rebic kapattı! Golü izleyin 00:57
Cenk Tosun yine sahnede! İşte 3. gol Cenk Tosun yine sahnede! İşte 3. gol 00:57