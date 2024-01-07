GALATASARAY HABERLERİ Forvette kim oynayacak? İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ezeli rakibiyle zirveyi paylaşan sarı kırmızılılar taraftarı önünde galip gelmek istiyor. Afrika Kupası nedeniyle yıldız oyuncularını milli takımlarına gönderen Galatasaray'da Icardi sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalacak. Sarı kırmızılı taraftarlar forvette kimin oynayacağını merak ediyor. İşte Okan Buruk'un 11'i ... | GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 11:39
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KONYASPOR MAÇINDA 6 EKSİK
Sarı kırmızılılar Konyaspor karşısında 6 önemli oyuncusundan yararlanamayacak.
Göğüs kasında kopuk oluşan Sergio Olivera'nın sakatlığı devam ediyor.
Ziyech ve Bakambu Afrika Kupası nedeniyle milli takımlarının kamplarına katıldı.
Derbide sarı kart gören Torreira ve Sacha Boey ise kart cezalısı nedeniyle Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
ICARDI ŞOKU!
Galatasaray'a Icardi'den kötü haber geldi.
Sarı-kırmızılılar, Arjantinli futbolcunun bir süre oynayamayacağını duyurdu.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir. Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir.
KAAN AYHAN SAĞA GEÇECEK
Galatasaray'ın önemli ismi Sacha Boey bugün yok ve yerine kimin oynayacağı merakla bekleniyor. Ama formaya en yakın görülen isim daha önce de sağ bekte görev yapan Kaan Ayhan...
Barış Alper Yılmaz bu durumda yine sol bekte devam edecek. Öte yandan Konyaspor maçı öncesinde Barış Alper Yılmaz ile Davinson Sanchez sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Icardi'nin Konyaspor maçı öncesi şok sakatlığı sonrası forvet hattında kimin görev alacağı merak ediliyor.
ÜÇ OYUNCU ARASINDA KALDI
Her şeye rağmen galibiyet hedefleyen Okan Buruk, forvet için Barış, Zaha ve Halil arasında gidip gelen Buruk'un tercihini Halil'den yana kullanması bekleniyor.
YENİ ÜÇLÜ
Galatasaray'da Konya maçı öncesi önemli eksikler var ve ileride bu kez Kerem, Zaha ve Halil üçlüsü görev yapacak.
İlk kez bir araya gelecek olan oyuncular gol için savaşacak.
Kadrodaki eksiklerin ardından Okan Buruk 11 tercihini yaptı.
İŞTE G.SARAY - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ
ZAHA
HALİL DERVİŞOĞLU
Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Calvo, Adil, Guilherme, Oğulcan, Soner, Pripi, Cicaldau, Moreno, Oliveira
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