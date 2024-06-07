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YKS SON GİRİŞ SAATİ KAÇ? | 2024 TYT, AYT, YDT saat kaçta başlıyor, bitiyor?

YKS sınavı için geri sayım sürerken 3 milyondan fazla adayın katılacağı üniversite sınavı hakkında son araştırmalar yapılıyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Yeterlilik Testi (YDT) oturumlarından en az bir tanesine katılacak adaylar, 8 Haziran Cumartesi günü milyonlarca rakibini elemek için sıralara oturacak. Peki YKS saat kaçta başlıyor, bitiyor? 2024 YKS kaç soru, kaç dakika sürecek?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 01:30 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 01:50
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YKS SON GİRİŞ SAATİ KAÇ? | 2024 TYT, AYT, YDT saat kaçta başlıyor, bitiyor?

YKS SON GİRİŞ SAATİ KAÇ? | ÖSYM'nin milyonlarca aday için düzenlediği üniversiteye giriş sınavı olan YKS, bu yıl da 3 ayrı oturumda gerçekleştirilecek. 8 Haziran Cumartesi günü ilk oturum olan TYT, ardından 9 Haziran Pazar günü AYT ve YDT sınavları yapılacak. 3 milyondan fazla addayın birbiriyle yarışacağı sınavla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki YKS saat kaçta başlıyor, bitiyor? 2024 YKS kaç soru, kaç dakika sürecek?

2024 YKS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Üç farklı oturum halinde yapılacak YKS sınavında giriş ve bitiş saatleri oturumlara göre farklılık gösteriyor. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başlayıp 13.00'te biterken 2. oturum olan AYT ise yine 10.15'te başlayıp 13.15'te bitecek. YKS'nin son oturumu olan YDT ise 15.45'te başlayacak ve 17.45'te sona erecek.

2024 YKS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

TYT (8 Haziran Cumartesi)

Başlama saati: 10.15

Sınav süresi: 165 dakika

Bitiş saati: 13.00

Salona son giriş saati: 10.00

AYT (9 Haziran Pazar)

Başlama saati: 10.15

Sınav süresi: 180 dakika

Bitiş saati: 13.15

Salona son giriş saati: 10.00

YDT (9 Haziran Pazar)

Başlama saati: 15.45

Sınav süresi: 120 dakika

Bitiş saati: 17.45

Salona son giriş saati: 15.30

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