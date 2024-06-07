Haberler Magazin BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 8 HAZİRAN rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 8 HAZİRAN rakamları

8 Haziran 2024 günü, önceki günlerde yağış görülmemesinin ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 75'in üzerinde seyrediyor. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 77,63 olarak ölçüldü. İşte 8 Haziran Cumartesi 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 01:50 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 01:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 8 HAZİRAN rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 8 Haziran | İstanbul barajlarında doluluk oranı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 34,64 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 90,92 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 8 Haziran Cumartesi günü yüzde 77,63 olarak ölçüldü.

💦8 Haziran 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

8 Haziran Cumartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 77,63 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 8 Haziran'da doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %90,92

🚿 Darlık Barajı: %75,65

🚿 Elmalı Barajı: %79,82

🚿 Terkos Barajı: %87,13

🚿 Alibey Barajı: %49,65

🚿 Büyükçekmece Barajı: %72,35

🚿 Sazlıdere Barajı: %60,11

🚿 Istrancalar Barajı: %34,64

🚿 Kazandere Barajı: %71,31

🚿 Pabuçdere Barajı: %69,45

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

G.Saray'ın yıldızından sakatlık sözleri! "Yıkılmış haldeyim"
A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı!
DİĞER
Oyuncu Cemre Baysel mavi bikinisi ile mest etti! "Güzelliği güneşi kıskandırır"
Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat artıklarına uyarı: O günler geride kaldı | Milli Eğitim Akademisi geliyor
G.Saray Okan Buruk'u KAP'a bildirdi! İşte alacağı maaş
F.Bahçe'ye Premier Lig'den orta saha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?
YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI 7 HAZİRAN?
YKS SON GİRİŞ SAATİ KAÇ? | 2024 TYT, AYT, YDT saat kaçta başlıyor, bitiyor?
Bugün sınav mı var?
Bayram namazı vacip mi, farz mı?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı! A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı! 23:20
G.Saray'ın yıldızından sakatlık sözleri! "Yıkılmış haldeyim" G.Saray'ın yıldızından sakatlık sözleri! "Yıkılmış haldeyim" 22:10
Beşiktaş Friedel'ı açıkladı! İşte sözleşme süresi Beşiktaş Friedel'ı açıkladı! İşte sözleşme süresi 20:21
Alanyaspor'da Hasan Çavuşoğlu başkan seçildi! Alanyaspor'da Hasan Çavuşoğlu başkan seçildi! 20:11
Pendikspor'un yeni teknik direktörü belli oldu Pendikspor'un yeni teknik direktörü belli oldu 20:06
Mourinho Hırvatistan Milli Takımı’nı ziyaret etti Mourinho Hırvatistan Milli Takımı’nı ziyaret etti 19:50
Daha Eski
Leicester City'de Vardy'nin sözleşmesi uzatıldı Leicester City'de Vardy'nin sözleşmesi uzatıldı 19:36
F.Bahçe'ye Mane müjdesi! Böyle duyurdular F.Bahçe'ye Mane müjdesi! Böyle duyurdular 19:33
A Milliler'in Polonya maçı hazırlıkları sürüyor A Milliler'in Polonya maçı hazırlıkları sürüyor 19:18
G.Saray Okan Buruk'u KAP'a bildirdi! İşte alacağı maaş G.Saray Okan Buruk'u KAP'a bildirdi! İşte alacağı maaş 19:11
Gazze ve Doğu Türkistan unutulmadı! Gazze ve Doğu Türkistan unutulmadı! 18:56
3 transfer birden! Mourinho'dan G.Saray'a dev çalım 3 transfer birden! Mourinho'dan G.Saray'a dev çalım 18:51