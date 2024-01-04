Berkay Özcan açıkladı! Galatasaray'dan teklif aldı mı?

Benim mevkime baktığın zaman şimdi, bu sene biraz daha 6 numara oynuyorum ama pozisyon olarak 8 numaraya baktığınız zaman Kevin De Bruyne var. Çok beğendiğim bir oyuncu. Onu söyleyebilirim ama direkt olarak kendime benzettiğim bir oyuncu yok. Baktığınız zaman ben pozisyonumda dünyanın en iyi oyuncusu Kevin De Bruyne bana göre.

Dünyadaki en iyi oyuncu Messi ama benim pozisyonuma göre De Bruyne diyorum. Onu beğeniyorum diye onun gibi çalışmak değil de eksiklerim varsa onları geliştirmek daha çok istiyorum. Bu sene biraz daha 6 numara oynamak zorunda kaldım. Orada oynayabiliyorum zaten. 6 numara pozisyonunda daha önce de oynadım. Bakalım ikinci yarı nasıl olacak" diye konuştu.