Haberler Galatasaray Arsenal'ın hocası Mikel Arteta'dan Galatasaray'ı sevindiren karar! Görüşmeler yeniden başlıyor

Arsenal'ın hocası Mikel Arteta'dan Galatasaray'ı sevindiren karar! Görüşmeler yeniden başlıyor

İngiliz devi Arsenal, 25 milyon euro değeri bulunan tecrübeli ön liberoyu devre arasında gönderme kararı aldı. Sezon başında transfer için hamle yapan ancak mutlu sona ulaşamayan Galatasaray yönetimi yıldız isim için bir kez daha devreye girmeye hazırlanıyor. İşte Arteta'nın gözden çıkardığı o isim... (GALATASARAY TRANSFER HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 06:50
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Mikel Arteta'dan Galatasaray'ı sevindiren karar!

Süper Lig'e verilen aranın ardından Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılar, 11 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi için kolları sıvadı.

Mikel Arteta'dan Galatasaray'ı sevindiren karar!

Sezonu yine şampiyon olarak tamamlamak ve Avrupa Ligi'nde final oynamak isteyen sarı-kırmızılı ekipte Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda özellikle orta sahaya takviye yapılması planlanıyor.

Mikel Arteta'dan Galatasaray'ı sevindiren karar!

Sezon başında Tottenham'dan kiralanan Ndombele beklentilerin altında kaldı.

Mikel Arteta'dan Galatasaray'ı sevindiren karar!

Oliveira da ciddi bir operasyon geçirdi ve takıma ne zaman katılacağı belirsizliğini koruyor.

Mikel Arteta'dan Galatasaray'ı sevindiren karar!

İşte bu noktada İngiltere'den sürpriz bir haber geldi.

Mikel Arteta'dan Galatasaray'ı sevindiren karar!

Arsenal, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gündeminde yer alan Thomas Partey ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Mikel Arteta'dan Galatasaray'ı sevindiren karar!

FAZLA ŞANS BULAMADI

The Times'ta yer alan haberde, teknik direktör Mikel Arteta'nın ocak ayındaki transfer döneminde defansif bir orta saha oyuncusu istediği aktarıldı.

Mikel Arteta'dan Galatasaray'ı sevindiren karar!

Arsenal'in uygun bir defansif orta saha transfer etmesi durumunda ise Partey ile yollarını ayırmaya hazır olduğu iddia edildi.

Mikel Arteta'dan Galatasaray'ı sevindiren karar!

Galatasaray yönetimi rotasını bir kez daha Ganalı futbolcuya çevirirken bu sezon sakatlıkların da etkisiyle fazla şans bulamayan Partey ve menajeriyle görüşmelerin yeniden başlanması kararı alındı.

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