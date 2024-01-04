Arsenal'ın hocası Mikel Arteta'dan Galatasaray'ı sevindiren karar! Görüşmeler yeniden başlıyor
İngiliz devi Arsenal, 25 milyon euro değeri bulunan tecrübeli ön liberoyu devre arasında gönderme kararı aldı. Sezon başında transfer için hamle yapan ancak mutlu sona ulaşamayan Galatasaray yönetimi yıldız isim için bir kez daha devreye girmeye hazırlanıyor. İşte Arteta'nın gözden çıkardığı o isim... (GALATASARAY TRANSFER HABERİ)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Oliveira da ciddi bir operasyon geçirdi ve takıma ne zaman katılacağı belirsizliğini koruyor.
İşte bu noktada İngiltere'den sürpriz bir haber geldi.
Arsenal, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gündeminde yer alan Thomas Partey ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
FAZLA ŞANS BULAMADI
The Times'ta yer alan haberde, teknik direktör Mikel Arteta'nın ocak ayındaki transfer döneminde defansif bir orta saha oyuncusu istediği aktarıldı.
Arsenal'in uygun bir defansif orta saha transfer etmesi durumunda ise Partey ile yollarını ayırmaya hazır olduğu iddia edildi.
Galatasaray yönetimi rotasını bir kez daha Ganalı futbolcuya çevirirken bu sezon sakatlıkların da etkisiyle fazla şans bulamayan Partey ve menajeriyle görüşmelerin yeniden başlanması kararı alındı.
Arsenal ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Thomas Partey'in güncel piyasa değeri 25 milyon euro...
DİĞER