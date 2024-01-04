Arsenal'ın hocası Mikel Arteta'dan Galatasaray'ı sevindiren karar! Görüşmeler yeniden başlıyor

Arsenal'in uygun bir defansif orta saha transfer etmesi durumunda ise Partey ile yollarını ayırmaya hazır olduğu iddia edildi.

Galatasaray yönetimi rotasını bir kez daha Ganalı futbolcuya çevirirken bu sezon sakatlıkların da etkisiyle fazla şans bulamayan Partey ve menajeriyle görüşmelerin yeniden başlanması kararı alındı.