GALATASARAY HABERLERİ - Arjantinli gazeteci açıkladı! İşte Icardi'nin ilginç hastalığı
Son dakika Galatasaray haberleri: Cuma günü Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşcak Galatasaray'da Mauro Icardi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, tecrübeli golcünün hastalığını açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Galatasaray'ın en çok konuşulan transferiyse Mauro Icardi oldu.
Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonluğun mimarlarından olan Arjantinli golcünün bonservisini aldı.
Aslan, Icardi transferi için PSG'ye 10 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.
Galatasaray, deneyimli santrforla da 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Bu sezon da gollerine devam eden ancak son haftalarda düşüşe geçen Mauro Icardi ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
OSMOFOBI HASTALIĞI VAR
Arjantinli gazeteci Pia Shaw, 30 yaşındaki golcünün Osmofobi'si (Kokulardan korkma veya kokulara karşı aşırı duyarlı olma.) olduğunu açıkladı.
Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 27 maça çıktı.
Arjantinli santrfor, 17 gol ve 6 asist kaydetti.
Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.
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