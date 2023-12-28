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GALATASARAY HABERLERİ - Arjantinli gazeteci açıkladı! İşte Icardi'nin ilginç hastalığı

Son dakika Galatasaray haberleri: Cuma günü Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşcak Galatasaray'da Mauro Icardi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, tecrübeli golcünün hastalığını açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 11:59
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MERT KILIÇ
GALATASARAY HABERLERİ - Arjantinli gazeteci açıkladı! İşte Icardi'nin ilginç hastalığı

Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, geride bıraktığımız yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çekti.

GALATASARAY HABERLERİ - Arjantinli gazeteci açıkladı! İşte Icardi'nin ilginç hastalığı

Sarı-kırmızılılar, kadrosuna kattığı birçok yıldızla dünya çapında ses getirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Arjantinli gazeteci açıkladı! İşte Icardi'nin ilginç hastalığı

Cimbom; Zaha, Ziyech, Angelino, Tete, Ndombele ve Sanchez gibi birçok ünlü yıldızla sözleşme imzaladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Arjantinli gazeteci açıkladı! İşte Icardi'nin ilginç hastalığı

Galatasaray'ın en çok konuşulan transferiyse Mauro Icardi oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Arjantinli gazeteci açıkladı! İşte Icardi'nin ilginç hastalığı

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonluğun mimarlarından olan Arjantinli golcünün bonservisini aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Arjantinli gazeteci açıkladı! İşte Icardi'nin ilginç hastalığı

Aslan, Icardi transferi için PSG'ye 10 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Arjantinli gazeteci açıkladı! İşte Icardi'nin ilginç hastalığı

Galatasaray, deneyimli santrforla da 3 yıllık sözleşme imzaladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Arjantinli gazeteci açıkladı! İşte Icardi'nin ilginç hastalığı

Bu sezon da gollerine devam eden ancak son haftalarda düşüşe geçen Mauro Icardi ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Arjantinli gazeteci açıkladı! İşte Icardi'nin ilginç hastalığı

OSMOFOBI HASTALIĞI VAR

Arjantinli gazeteci Pia Shaw, 30 yaşındaki golcünün Osmofobi'si (Kokulardan korkma veya kokulara karşı aşırı duyarlı olma.) olduğunu açıkladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Arjantinli gazeteci açıkladı! İşte Icardi'nin ilginç hastalığı

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 27 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Arjantinli gazeteci açıkladı! İşte Icardi'nin ilginç hastalığı

Arjantinli santrfor, 17 gol ve 6 asist kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Arjantinli gazeteci açıkladı! İşte Icardi'nin ilginç hastalığı

Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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