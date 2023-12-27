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Fatih Terim Pana'da!

Teknik Direktör Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan tecrübeli teknik adam, Panathinaikos ile 1.5 yıllığına anlaşmaya vardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
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Fatih Terim Pana'da!

Teknik Direktör Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan tecrübeli teknik adam, Panathinaikos ile 1.5 yıllığına anlaşmaya vardı. Terim, bu sabah resmi imzaları atmak için Yunanistan'a gidecek. İmparator ile el sıkışan Panathinaikos, dün teknik direktör Ivan Jovanovic'in sözleşmesini tek taraflı feshetti.

ATAMAN'LA BULUŞTU

Panathinaikos'la anlaşan Fatih Terim 3. kez Türkiye dışında. Galatasaray ile 1996-2000 yılları arasında 4 lig şampiyonluğu ve 1 UEFA Kupası kazandıktan sonra Fiorentina'ya giden Terim, bir sonraki sezon da Milan'ı çalıştırdı. Komşunun köklü spor kulüplerinden biri olan Panathinaikos'ta basketbol takımının başında da Ergin Ataman bulunuyor.

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