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TRANSFER HABERİ - Eski Beşiktaşlı Galatasaray'a geliyor! Okan Buruk'un kararı...

3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer operasyonu başladı. Rotasyonlu kadro kurmak isteyen sarı kırmızılılar orta saha hattına sürpriz bir ismi dahil etmeye hazırlanıyor. Eski Beşiktaşlı yıldız oyuncunun transfer kararını Okan Buruk verecek. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ - Eski Beşiktaşlı Galatasaray'a geliyor! Okan Buruk'un kararı...

Cimbom'a menajerler aracılığıyla da öneriler gelmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Eski Beşiktaşlı Galatasaray'a geliyor! Okan Buruk'un kararı...

Takvim'in haberine göre Aslan'a önerilen son ismin Arsenal'den Mohamed Elneny.

TRANSFER HABERİ - Eski Beşiktaşlı Galatasaray'a geliyor! Okan Buruk'un kararı...

SON KARAR BURUK'UN

Tecrübeli oyuncu ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabiliyor.

TRANSFER HABERİ - Eski Beşiktaşlı Galatasaray'a geliyor! Okan Buruk'un kararı...

31 yaşındaki futbolcu Galatasaray'a menajerler aracılığıyla sunuldu.

TRANSFER HABERİ - Eski Beşiktaşlı Galatasaray'a geliyor! Okan Buruk'un kararı...

Yıldız isimle ilgili son kararın ise teknik direktör Okan Buruk'a bırakıldığı belirlendi.

TRANSFER HABERİ - Eski Beşiktaşlı Galatasaray'a geliyor! Okan Buruk'un kararı...

Mısırlı oyuncunun İngiliz ekibi Arsenal ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

TRANSFER HABERİ - Eski Beşiktaşlı Galatasaray'a geliyor! Okan Buruk'un kararı...

2022 yılında 15 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşmıştı.

TRANSFER HABERİ - Eski Beşiktaşlı Galatasaray'a geliyor! Okan Buruk'un kararı...

Elneny'ye güncel verilere göre 6 milyon Euro değer biçiliyor.

TRANSFER HABERİ - Eski Beşiktaşlı Galatasaray'a geliyor! Okan Buruk'un kararı...

Ayrıca Elneny'nin de Türkiye'ye sıcak bakabileceği ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Eski Beşiktaşlı Galatasaray'a geliyor! Okan Buruk'un kararı...

Elneny daha önce 2019-2020 sezonunda Beşiktaş'ta 36 maçta 1 gol, 3 asist üretmişti.

TRANSFER HABERİ - Eski Beşiktaşlı Galatasaray'a geliyor! Okan Buruk'un kararı...

Mısırlı oyuncu bu sezon 4 karşılaşmada forma giydi.

TRANSFER HABERİ - Eski Beşiktaşlı Galatasaray'a geliyor! Okan Buruk'un kararı...

Tecrübeli isim bu karşılaşmalarda sadece 71 dakika süre aldı.

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