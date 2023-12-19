TRANSFER HABERİ - Eski Beşiktaşlı Galatasaray'a geliyor! Okan Buruk'un kararı...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig'de şampiyonluk hedefliyor.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig'de şampiyonluk hedefliyor.
Sarı-kırmızılı ekipte transfer çalışmaları sürüyor.
Aslan'ın orta sahaya takviye yapması planlanıyor.
Cimbom'a menajerler aracılığıyla da öneriler gelmeye devam ediyor.
Takvim'in haberine göre Aslan'a önerilen son ismin Arsenal'den Mohamed Elneny.
SON KARAR BURUK'UN
Tecrübeli oyuncu ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabiliyor.
31 yaşındaki futbolcu Galatasaray'a menajerler aracılığıyla sunuldu.
Yıldız isimle ilgili son kararın ise teknik direktör Okan Buruk'a bırakıldığı belirlendi.
2022 yılında 15 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşmıştı.
Elneny'ye güncel verilere göre 6 milyon Euro değer biçiliyor.
Ayrıca Elneny'nin de Türkiye'ye sıcak bakabileceği ifade ediliyor.
Elneny daha önce 2019-2020 sezonunda Beşiktaş'ta 36 maçta 1 gol, 3 asist üretmişti.
Mısırlı oyuncu bu sezon 4 karşılaşmada forma giydi.
Tecrübeli isim bu karşılaşmalarda sadece 71 dakika süre aldı.