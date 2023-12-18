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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Zaha'ya 60 milyon Euro...

Ara transfer döneminin çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Kadroya katılacak isimler merak edilirken sarı kırmızılı kulüpte beklenmedik ayrılık yaşanabilir. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Wilfred Zaha yol ayrımına geldi. İşte yıldız oyuncunun yeni adresi... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Zaha'ya 60 milyon Euro...

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Zaha'ya 60 milyon Euro...

İkinci kez Türkiye'ye Avrupa kupası getirmek için kolları sıvayan yönetim ocak ayında flaş takviyeler yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Zaha'ya 60 milyon Euro...

ÖNCELİK SOL BEK !

Sarı kırmızılı teknik heyet yönetime detaylı transfer raporunu sundu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Zaha'ya 60 milyon Euro...

Yoluna 3 kulvarda devam eden sarı kırmızılılar yoğun maç trafiğine girmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Zaha'ya 60 milyon Euro...

Angelino'nun performansından memnun kalmayan Galatasaray sol bek hattına takviye yapmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Zaha'ya 60 milyon Euro...

Cimbom birçok isimle görüşmelerini sürdürürken Okan Buruk yönetimden farklı bölgeler için de transfer istedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Zaha'ya 60 milyon Euro...

CİMBOM'DA BEKLENMEDİK AYRILIK!

Kadroya katılacak isimler merak edilirken Galatasaray'da sürpriz ayrılıklar yaşanabilir.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Zaha'ya 60 milyon Euro...

Şampiyonlar Ligi faktörüyle Crystal Palace'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Wilfried Zaha yol ayrımına geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Zaha'ya 60 milyon Euro...

Son milli takım arasında Dubai'de görüştüğü tahminen Suudi Arabistan takımıyla prensip anlaşmasına varan Fildişili oyuncu Ocak ayında ayrılacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Zaha'ya 60 milyon Euro...

Yeni takımında 15 milyon euro artı imza parası kazanacak olan Zaha'nın adı açıklanmayan yeni takımıyla 3 yıllık anlaşma imzalayacağı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Zaha'ya 60 milyon Euro...

Sezon başında yapılan anlaşma gereği Galatasaray'ın bu transferden herhangi bir bonservis bedeli alamayacağı da iddialar arasında.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Zaha'ya 60 milyon Euro...

Bu transfer görüşmesi için milli takım kadrosundan çıkarılan hatta Afrika Kupası'na gitmeyi de riske atan Zaha'nın 3 yılda tahmini olarak 60 milyon euro kazanacağı belirtiliyor.

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