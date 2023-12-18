TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Zaha'ya 60 milyon Euro...

Yeni takımında 15 milyon euro artı imza parası kazanacak olan Zaha'nın adı açıklanmayan yeni takımıyla 3 yıllık anlaşma imzalayacağı iddia edildi.

Sezon başında yapılan anlaşma gereği Galatasaray'ın bu transferden herhangi bir bonservis bedeli alamayacağı da iddialar arasında.