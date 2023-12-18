TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Zaha'ya 60 milyon Euro...
Ara transfer döneminin çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Kadroya katılacak isimler merak edilirken sarı kırmızılı kulüpte beklenmedik ayrılık yaşanabilir. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Wilfred Zaha yol ayrımına geldi. İşte yıldız oyuncunun yeni adresi... | GS SPOR HABERLERİ
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Yoluna 3 kulvarda devam eden sarı kırmızılılar yoğun maç trafiğine girmeye hazırlanıyor.
Angelino'nun performansından memnun kalmayan Galatasaray sol bek hattına takviye yapmak istiyor.
Cimbom birçok isimle görüşmelerini sürdürürken Okan Buruk yönetimden farklı bölgeler için de transfer istedi.
CİMBOM'DA BEKLENMEDİK AYRILIK!
Kadroya katılacak isimler merak edilirken Galatasaray'da sürpriz ayrılıklar yaşanabilir.
Şampiyonlar Ligi faktörüyle Crystal Palace'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Wilfried Zaha yol ayrımına geldi.
Son milli takım arasında Dubai'de görüştüğü tahminen Suudi Arabistan takımıyla prensip anlaşmasına varan Fildişili oyuncu Ocak ayında ayrılacak.
Yeni takımında 15 milyon euro artı imza parası kazanacak olan Zaha'nın adı açıklanmayan yeni takımıyla 3 yıllık anlaşma imzalayacağı iddia edildi.
Sezon başında yapılan anlaşma gereği Galatasaray'ın bu transferden herhangi bir bonservis bedeli alamayacağı da iddialar arasında.
Bu transfer görüşmesi için milli takım kadrosundan çıkarılan hatta Afrika Kupası'na gitmeyi de riske atan Zaha'nın 3 yılda tahmini olarak 60 milyon euro kazanacağı belirtiliyor.
18 MAÇA ÇIKTI
Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve Transfermarkt değeri 20 milyon euro olan Zaha, bu sezon sarı-kırmızılı takımla 18 maça çıktı.
Fildişili yıldız oyuncu 6 gol, 2 asistlik katkı yaptı.
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