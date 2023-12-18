Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Chelsea'ye gidiyor! İngiliz basını duyurdu

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Chelsea'ye gidiyor! İngiliz basını duyurdu

UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşen Galatasaray'da transfer için düğmeye basıldı. Yönetim kadroya katılacak isimler için çalışmalarını sürdürürken İngiltere'den flaş transfer iddiası ortaya atıldı. İngilizlerin önemli gazetelerinden The Sun, Chelsea'nin Galatasaraylı yıldız oyuncu için harekete geçtiğini duyurdu. İşte ocak ayında Ada'ya gidecek isim... | GS SPOR HABELERİ (Enes Cevahirci / Dış basın)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 19:44
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ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Chelsea'ye gidiyor! İngiliz basını duyurdu

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Chelsea'ye gidiyor! İngiliz basını duyurdu

Derbi öncesi moral kazanmak isteyen sarı kırmızılılarda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Chelsea'ye gidiyor! İngiliz basını duyurdu

RAKİP BELLİ OLDU!

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden sarı-kırmızılılar yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Chelsea'ye gidiyor! İngiliz basını duyurdu

Cimbom'un play-off turundaki rakibi belli oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Chelsea'ye gidiyor! İngiliz basını duyurdu

Aslan, Çekya ekibi Sparta Prag ile eşleşti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Chelsea'ye gidiyor! İngiliz basını duyurdu

Galatasaray ilk maçta rakibini 15 Şubat'ta evinde ağırlayacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Chelsea'ye gidiyor! İngiliz basını duyurdu

Zorlu eşleşmenin rövanş mücadelesi ise 22 Şubat'ta Çekya'da oynanacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Chelsea'ye gidiyor! İngiliz basını duyurdu

Sparta Prag eşleşmesiyle birlikte düğmeye basan sarı kırmızılı yönetim ocak ayında hareketli bir transfer dönemi geçirecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Chelsea'ye gidiyor! İngiliz basını duyurdu

Sol bek ve orta saha takviyesine öncelik veren yönetim listesini belirledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Chelsea'ye gidiyor! İngiliz basını duyurdu

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da beklenmedik ayrılık gerçekleşebilir.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Chelsea'ye gidiyor! İngiliz basını duyurdu

Chelsea'nin ocak ayı takviyesi için Galatasaraylı yıldızı işaret edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Chelsea'ye gidiyor! İngiliz basını duyurdu

Premier Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Londra ekibi ocak ayında yapacağı önemli takviyelerle arayı kapatmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Chelsea'ye gidiyor! İngiliz basını duyurdu

The Sun'da yer alan habere göre, Chelsea sağ bek transferi için Sacha Boey ile yakından ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Chelsea'ye gidiyor! İngiliz basını duyurdu

Sacha Boey, Chelsea'nin Ocak ayı için ideal oyuncusu olarak belirlendiği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Chelsea'ye gidiyor! İngiliz basını duyurdu

Sezon başında Fransız bek oyuncusu Malo Gusto'yu kadrosuna katan Londra ekibi oyuncunun performansından memnun kalmadı ve rotayı bir diğer sağ bek Sacha Boey'e çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Chelsea'ye gidiyor! İngiliz basını duyurdu

İngilizler Boey için, Şampiyonlar Ligi'nde etkileyici bir performans sergilediğini ve Premier Lig'de işe yarayabilecek türden bir profile sahip oyuncu olduğunu aktardı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Chelsea'ye gidiyor! İngiliz basını duyurdu

Ayrıca Galatasaray'ın yıldızı için detaylı analiz yapılırken önemli özellikleri ön plana çıkartıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Chelsea'ye gidiyor! İngiliz basını duyurdu

Boey'in Old Trafford'da sağ kanadı domine ettiği ve İngilizlerin oyuncudan etkilendiği de aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Chelsea'ye gidiyor! İngiliz basını duyurdu

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BOEY'E ONUR!

UEFA, Şampiyonlar Ligi grup aşamalarının en iyi takımına açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Chelsea'ye gidiyor! İngiliz basını duyurdu

Galatasaray'ın 23 yaşındaki yıldız oyuncusu en iyi 11'de yer aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Chelsea'ye gidiyor! İngiliz basını duyurdu

Sacha Boey bu sezon Galatasaray formasıyla 25 maçta görev alırken 2 kez gol sevinci yaşadı.

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