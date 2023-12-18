TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Chelsea'ye gidiyor! İngiliz basını duyurdu
UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşen Galatasaray'da transfer için düğmeye basıldı. Yönetim kadroya katılacak isimler için çalışmalarını sürdürürken İngiltere'den flaş transfer iddiası ortaya atıldı. İngilizlerin önemli gazetelerinden The Sun, Chelsea'nin Galatasaraylı yıldız oyuncu için harekete geçtiğini duyurdu. İşte ocak ayında Ada'ya gidecek isim... | GS SPOR HABELERİ (Enes Cevahirci / Dış basın)
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Cimbom'un play-off turundaki rakibi belli oldu.
Aslan, Çekya ekibi Sparta Prag ile eşleşti.
Galatasaray ilk maçta rakibini 15 Şubat'ta evinde ağırlayacak.
Zorlu eşleşmenin rövanş mücadelesi ise 22 Şubat'ta Çekya'da oynanacak.
Sparta Prag eşleşmesiyle birlikte düğmeye basan sarı kırmızılı yönetim ocak ayında hareketli bir transfer dönemi geçirecek.
Sol bek ve orta saha takviyesine öncelik veren yönetim listesini belirledi.
Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da beklenmedik ayrılık gerçekleşebilir.
Chelsea'nin ocak ayı takviyesi için Galatasaraylı yıldızı işaret edildi.
Premier Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Londra ekibi ocak ayında yapacağı önemli takviyelerle arayı kapatmayı planlıyor.
The Sun'da yer alan habere göre, Chelsea sağ bek transferi için Sacha Boey ile yakından ilgileniyor.
Sacha Boey, Chelsea'nin Ocak ayı için ideal oyuncusu olarak belirlendiği aktarıldı.
Sezon başında Fransız bek oyuncusu Malo Gusto'yu kadrosuna katan Londra ekibi oyuncunun performansından memnun kalmadı ve rotayı bir diğer sağ bek Sacha Boey'e çevirdi.
İngilizler Boey için, Şampiyonlar Ligi'nde etkileyici bir performans sergilediğini ve Premier Lig'de işe yarayabilecek türden bir profile sahip oyuncu olduğunu aktardı.
Ayrıca Galatasaray'ın yıldızı için detaylı analiz yapılırken önemli özellikleri ön plana çıkartıldı.
Boey'in Old Trafford'da sağ kanadı domine ettiği ve İngilizlerin oyuncudan etkilendiği de aktarıldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BOEY'E ONUR!
UEFA, Şampiyonlar Ligi grup aşamalarının en iyi takımına açıkladı.
Galatasaray'ın 23 yaşındaki yıldız oyuncusu en iyi 11'de yer aldı.
Sacha Boey bu sezon Galatasaray formasıyla 25 maçta görev alırken 2 kez gol sevinci yaşadı.
Galatasaray ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sacha Boey'in güncel piyasa değeri ise 17 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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