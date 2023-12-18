GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur!
Şampiyonlar Ligi'nde grup mücadelelerin tamamlanmasının ardından son 16 kura çekimleri gerçekleşti. UEFA, Devler Ligi grup aşamalarının en iyi takımına açıkladı. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu listede yer aldı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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Galatasaray UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Çekya takımı Sparta Prag ile karşılaştı.
Cimbom ilk maçını 15 Şubat 2024 tarihinde evinde oynayacak. Rövanş ise 22 Şubat'ta Prag'ta olacak.
BOEY'E BÜYÜK ONUR!
Galatasaray'ın Kamerun asıllı Fransız sağ bek oyuncusu Sacha Boey Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekti.
UEFA, Şampiyonlar Ligi grup aşamalarının en iyi takımına açıkladı.
23 yaşındaki yıldız oyuncu kadroda yer aldı.
İŞTE GRUP AŞAMALARININ EN İYİ 11'İ
Harry Kane (BAYERN MÜNİH)
Jude Bellingham (REAL MADRID)
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