GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Galatasaray, Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile üst tura yükselme mücadelesi gösterdi.

Bayern Münih ile Kopenhag son 16 turuna yükselirken temsilcimiz Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. İngiliz ekibi Manchester United ise Avrupa kupalarına veda etti.