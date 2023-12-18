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GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur!

Şampiyonlar Ligi'nde grup mücadelelerin tamamlanmasının ardından son 16 kura çekimleri gerçekleşti. UEFA, Devler Ligi grup aşamalarının en iyi takımına açıkladı. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu listede yer aldı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 18:15
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GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Galatasaray, Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile üst tura yükselme mücadelesi gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur!

Sarı kırmızılılar topladığı 5 puanla grubunu 3. sırada tamamladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur!

Bayern Münih ile Kopenhag son 16 turuna yükselirken temsilcimiz Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. İngiliz ekibi Manchester United ise Avrupa kupalarına veda etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur!

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Çekya takımı Sparta Prag ile karşılaştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur!

Cimbom ilk maçını 15 Şubat 2024 tarihinde evinde oynayacak. Rövanş ise 22 Şubat'ta Prag'ta olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur!

BOEY'E BÜYÜK ONUR!

Galatasaray'ın Kamerun asıllı Fransız sağ bek oyuncusu Sacha Boey Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekti.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur!

UEFA, Şampiyonlar Ligi grup aşamalarının en iyi takımına açıkladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur!

23 yaşındaki yıldız oyuncu kadroda yer aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur!

İŞTE GRUP AŞAMALARININ EN İYİ 11'İ

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur!

Sommer (INTER)

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur!

Raum (LEIPZIG)

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur!

Hummels (DORTMUND)

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur!

Zubeldia (REAL SOCIEDAD)

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur!

Boey (GALATASARAY)

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur!

Zaire-Emery (PSG)

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur!

Zubimendi (REAL SOCIEDAD)

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur!

Rasmus Falk (KOPENHAG)

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur!

Bukayo Saka (ARSENAL)

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