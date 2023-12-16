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Avrupa'da hedef kupa

Buruk ve ekibi 1-2 nokta atışı takviyeyle Avrupa’da zaferlerin geleceğini düşünüyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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Avrupa'da hedef kupa

Şampiyonlar Ligi macerası sona eren Galatasaray motivasyonunu artık Avrupa Ligi'ne verecek. Teknik direktör Okan Buruk ve kurmayları, Kopenhag maçının ardından durum değerlendirmesinde bulundu. Teknik heyet, ''Bu kadro Avrupa Ligi'nde başarılı olmaya uygun. Mevcut takıma yapılacak 1-2 nokta atışı takviyeyle Avrupa Ligi'nde sonuna kadar gidebiliriz'' görüşünde birleşti.

GİDENLER OLACAK

Bu sezon yapılan transferlerden Şampiyonlar Ligi'nde istediğini alamayan sarı-kırmızılılarda gözler devre arası operasyonuna çevrildi. Ndombele ve Angelino'yla yolları ayırmaya hazırlanan Aslan, Avrupa Ligi'nde başarı için sol bek ve orta sahaya yeni isimler alacak. Diğer bölgelerde eksiği bulunmayan sarıkırmızılılar, bu takviyelerle Avrupa Ligi'nde kupayı hedefleyecek.

DİŞİNE GÖRE

Devler Ligi'nde grubunu 3. bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne kalan Galatasaray, kupaya son 32'den devam edecek. Son 16'ya kalmak için mücadele edecek sarı-kırmızılı ekibin kurası 18 Aralık Pazartesi günü çekilecek. Aslan'ın bu turda karşılaşabileceği muhtemel rakipler belli oldu. Galatasaray, Avrupa Ligi gruplarını 2. sırada tamamlayan takımlardan birine rakip olacak. Muhtemel rakipler şöyle: Freiburg, Marsilya, Toulouse, Rennes, Sparta Prag, Sporting, Roma ve Karabağ. 15-22 Şubat tarihlerinde rövanşlı mücadelelere çıkacak Aslan, ilk maçını evinde oynayacak. Cimbom tur atlarsa da grup birincileriyle eşleşecek.

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