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Galatasaray'da Sergio Oliveira şoku!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira'nın, antrenmanda sakatlık geçirdiğini duyurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 14:44 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 14:51
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Galatasaray'da Sergio Oliveira şoku!

Galatasaray resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira'nın, antrenmanda sakatlık geçirdiğini duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

Antrenman öncesi tesisteki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında (pectoralis major) kopuk oluşan futbolcumuz Sérgio Oliveira'nın tedavisine başlanmıştır. Tedavi protokolü, yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşecektir.

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