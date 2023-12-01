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TRANSFER HABERLERİ - Chelsea'den Galatasaray'a! Aslan'ın hedefinde sürpriz isim var

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Manchester United'la 3-3 berabere kalan Galatasaray, kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Aslan'ın hedefinde Chelsea forması giyen o isim var. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 09:50
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TRANSFER HABERLERİ - Chelsea'den Galatasaray'a! Aslan'ın hedefinde sürpriz isim var

Cimbom'un Faslı yıldızı Ziyech gösterdiği performansla maçın oyuncusu oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Chelsea'den Galatasaray'a! Aslan'ın hedefinde sürpriz isim var

Aslan aldığı 1 puanla İngiliz ekibinin işini zorlaştırdı.

TRANSFER HABERLERİ - Chelsea'den Galatasaray'a! Aslan'ın hedefinde sürpriz isim var

Grubun diğer maçında ise Bayern Münih ile Kopenhag 0-0 berabere kaldı.

TRANSFER HABERLERİ - Chelsea'den Galatasaray'a! Aslan'ın hedefinde sürpriz isim var

Bu sonucun ardından son maçlar öncesi grup kızıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Chelsea'den Galatasaray'a! Aslan'ın hedefinde sürpriz isim var

Galatasaray, Kopenhag'ı deplasmanda mağlup ettiği takdirde adını son 16 turuna yazdıracak.

TRANSFER HABERLERİ - Chelsea'den Galatasaray'a! Aslan'ın hedefinde sürpriz isim var

Diğer yandan Okan Buruk'un öğrencileri ligde de iyi gidişatını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Chelsea'den Galatasaray'a! Aslan'ın hedefinde sürpriz isim var

Sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin averajla gerisinde bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ - Chelsea'den Galatasaray'a! Aslan'ın hedefinde sürpriz isim var

Galarasaray, sezon sonunda ligde 24. şampiyonluğu kazanmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Chelsea'den Galatasaray'a! Aslan'ın hedefinde sürpriz isim var

Cimbom yaz transfer döneminde yaptığı yatırımları da almış olacak.

TRANSFER HABERLERİ - Chelsea'den Galatasaray'a! Aslan'ın hedefinde sürpriz isim var

Sarı-kırmızılı ekipte diğer yandan transfer çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Chelsea'den Galatasaray'a! Aslan'ın hedefinde sürpriz isim var

Cimbom, grup aşamasını geçip yoluna devam etmek isterken, devre arasında da kadrosunu güçlendirmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Chelsea'den Galatasaray'a! Aslan'ın hedefinde sürpriz isim var

Aslan'da bazı isimlerle yolların ayrılması beklenirken önemli takviyelerin de yapılması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Chelsea'den Galatasaray'a! Aslan'ın hedefinde sürpriz isim var

Teknik direktör Okan Buruk'un, yönetim ile görüşüp takviye istediği biliniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Chelsea'den Galatasaray'a! Aslan'ın hedefinde sürpriz isim var

Buruk, hücum hattındaki rotasyonun artırılması talebinde bulundu.

TRANSFER HABERLERİ - Chelsea'den Galatasaray'a! Aslan'ın hedefinde sürpriz isim var

Hücum hattını kuvvetlendirmek isteyen sarı-kırmızılılarda düğmeye basıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Chelsea'den Galatasaray'a! Aslan'ın hedefinde sürpriz isim var

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken birçok oyuncunun adı Galatasaray ile anılıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Chelsea'den Galatasaray'a! Aslan'ın hedefinde sürpriz isim var

Aslan'da transfer rotası İngiltere'ye çevrildi.

TRANSFER HABERLERİ - Chelsea'den Galatasaray'a! Aslan'ın hedefinde sürpriz isim var

Telegraph'ın yaptığı haberde Chelsea'de forma giyen birçok isim takımdan ayrılabilir.

TRANSFER HABERLERİ - Chelsea'den Galatasaray'a! Aslan'ın hedefinde sürpriz isim var

Bu oyunculardan birisi ise Noni Madueke.

TRANSFER HABERLERİ - Chelsea'den Galatasaray'a! Aslan'ın hedefinde sürpriz isim var

Haberde İngiliz yıldızın kendi geleceğini düşündüğü için takımdan ayrılmayı düşündüğü ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Chelsea'den Galatasaray'a! Aslan'ın hedefinde sürpriz isim var

Sarı-kırmızılı ekip ise 21 yaşındaki oyuncu için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERLERİ - Chelsea'den Galatasaray'a! Aslan'ın hedefinde sürpriz isim var

Oyuncu, Devler Ligi'nde forma giymek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Chelsea'den Galatasaray'a! Aslan'ın hedefinde sürpriz isim var

Bu açıdan Galatasaray, yıldız oyuncu için cazip bir kulüp haline geliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Chelsea'den Galatasaray'a! Aslan'ın hedefinde sürpriz isim var

Noni Madueke bu sezon beklediği forma şansını bulamadı.

TRANSFER HABERLERİ - Chelsea'den Galatasaray'a! Aslan'ın hedefinde sürpriz isim var

21 yaşındaki oyuncu 8 maçta sadece 203 dakika oynayabildi.

TRANSFER HABERLERİ - Chelsea'den Galatasaray'a! Aslan'ın hedefinde sürpriz isim var

İngiliz futbolcu bu mücadelelerde 1 gol kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ - Chelsea'den Galatasaray'a! Aslan'ın hedefinde sürpriz isim var

Madueke'nin bonservis değeri ise 30 milyon euro olarak biliniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Chelsea'den Galatasaray'a! Aslan'ın hedefinde sürpriz isim var

Yıldız oyuncu, PSV Eindhoven'den Londra ekibine transfer olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Chelsea'den Galatasaray'a! Aslan'ın hedefinde sürpriz isim var

Chelsea, Maudeke için 35 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

TRANSFER HABERLERİ - Chelsea'den Galatasaray'a! Aslan'ın hedefinde sürpriz isim var

Oyuncunun sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.

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