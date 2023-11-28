Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray'ın Manchester United maçı 11'i

Okan Buruk'tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray'ın Manchester United maçı 11'i

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki 5. maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta İngiliz devi Manchester United'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, rakibini yenerek gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj elde etmek istiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United karşısında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte sarı-kırmızılıların muhtemel 11'i... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 15:46 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 15:49
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Okan Buruk'tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray'ın Manchester United maçı 11'i

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında çarşamba günü sahasında İngiltere temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak.

Okan Buruk'tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray'ın Manchester United maçı 11'i

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Müsabakada İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Sanchez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Raul Cabanero ile Inigo Prieto üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra olacak.

Okan Buruk'tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray'ın Manchester United maçı 11'i

A Grubu'nda çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik alan, 2 kez de yenilen sarı-kırmızılı takım, 4 puan topladı. Galatasaray, Almanya temsilcisi Bayern Münih'in yenilgisiz lider olduğu grupta averajla Danimarka'nın Kopenhag takımının ardından 3. sırada bulunuyor.

Okan Buruk'tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray'ın Manchester United maçı 11'i

Manchester United ise aldığı 1 galibiyetle 3 puan elde etti ve 5. haftaya son sırada girdi.

Okan Buruk'tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray'ın Manchester United maçı 11'i

Galatasaray, İngiliz temsilcisi ile deplasmanda yaptığı maçı 3-2 kazanmıştı.

Okan Buruk'tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray'ın Manchester United maçı 11'i

GALATASARAY AVRUPA'YI GARANTİLEYEBİLİR

Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmayı kazanması durumunda Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantileyecek.

Okan Buruk'tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray'ın Manchester United maçı 11'i

Galatasaray, taraftarı önünde Manchhester United'ı mağlup etmesi halinde puanını 7'ye çıkaracak ve son hafta öncesinde rakibiyle 4 puan fark yakalayacak. "Cimbom" son hafta sonuçlarına göre en kötü ihtimalde UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

Okan Buruk'tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray'ın Manchester United maçı 11'i

MANCHESTER UNITED'DA KRİTİK EKSİKLER

"Kırmızılar", İstanbul'da 7 oyuncusundan yararlanamayacak.

Okan Buruk'tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray'ın Manchester United maçı 11'i

İngiliz temsilcisinde, kart cezalısı Marcus Rashford'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Mason Mount, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Jonny Evans, Christian Eriksen ve Casemiro da Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek.

Okan Buruk'tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray'ın Manchester United maçı 11'i

Sakatlığı bulunan Rasmus Hojlund'un ise oynayabilecek duruma geldiği bildirildi.

Okan Buruk'tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray'ın Manchester United maçı 11'i

GALATASARAY'DA GOL AYAKLARI ICARDI VE ZAHA

Sarı-kırmızılı takımda skoru değiştirmeye en yakın oyuncular Mauro Icardi ile Wilfried Zaha olacak.

Okan Buruk'tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray'ın Manchester United maçı 11'i

2023 takvim yılında 35 kez fileleri havalandırarak takımının başarılarında başrolü oynayan Icardi, RAMS Park'ta da takımının en önemli gol ayağı olacak. İngiltere'deki ilk maçta da fileleri havalandıran Arjantinli yıldız, bu sezon Süper Lig'de 13, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 gol kaydetti.

Okan Buruk'tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray'ın Manchester United maçı 11'i

Galatasaray'ın son 3 Süper Lig maçında 4 kez fileleri havalandıran Zaha ise resmi müsabakalarda toplam 6 gole ulaştı. İngiltere'de uzun süre forma giyen Zaha, Manchester United'a rakip olduğu son beş resmi maçta 4 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Fildişi Sahilli yıldız, Old Trafford Stadı'nda yapılan ilk maçta da gol sevinci yaşayarak takımının galibiyetine katkı verdi.

Okan Buruk'tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray'ın Manchester United maçı 11'i

MANCHESTER UNITED'I ZORLU ATMOSFER BEKLİYOR

Galatasaray-Manchester United müsabakasını 50 binin üzerinde taraftarın izleyeceği bildirildi.

Okan Buruk'tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray'ın Manchester United maçı 11'i

Bu sezon iç saha maçlarında 40 bin seyircinin altına düşmeyen sarı-kırmızılıların, kritik Manchester United müsabakasında da en önemli kozlarından biri taraftarı olacak.

Okan Buruk'tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray'ın Manchester United maçı 11'i

DAVINSON SANCHEZ SAKAT

Galatasaray'da savunmanın önemli oyuncularından Davinson Sanchez, çarşamba günkü karşılaşmada forma giyemeyecek.

Okan Buruk'tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray'ın Manchester United maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yapılan Corendon Alanyaspor müsabakasında sakatlanan ve sol üst arka adalesinde 2. derece zorlanma tespit edilen Kolombiyalı stoper, takımdaki yerini alamayacak.

Okan Buruk'tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray'ın Manchester United maçı 11'i

OKAN BURUK'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakatlığı nedeniyle forma şansı veremeyeceği Davinson Sanchez dışında 3 futbolcusunu da yedeğe çekecek.

Okan Buruk'tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray'ın Manchester United maçı 11'i

Sarı-kırmızılılarda Corendon Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele ve Barış Alper Yılmaz'ın zorlu maça kulübede başlaması bekleniyor. İşte Galatasaray'ın Manchester United maçı muhtemel 11'i...


Okan Buruk'tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray'ın Manchester United maçı 11'i

MUSLERA

Okan Buruk'tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray'ın Manchester United maçı 11'i

BOEY

Okan Buruk'tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray'ın Manchester United maçı 11'i

NELSSON

Okan Buruk'tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray'ın Manchester United maçı 11'i

ABDÜLKERİM

Okan Buruk'tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray'ın Manchester United maçı 11'i

ANGELINO

Okan Buruk'tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray'ın Manchester United maçı 11'i

KAAN

Okan Buruk'tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray'ın Manchester United maçı 11'i

TORREIRA

Okan Buruk'tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray'ın Manchester United maçı 11'i

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