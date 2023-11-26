Haberler Galatasaray Ömer Üründül Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçını yorumladı

Ömer Üründül Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçını yorumladı

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar rakibini 4-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 09:31
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Ömer Üründül Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçını yorumladı

ÖMER ÜRÜNDÜL - NDOMBELE TABİİ Kİ SIRITMADI

Galatasaray dün Alanya karşısında güle oynaya farklı bir skorla 3 puanı aldı. Galatasaray maça beklendiği gibi iç sahadaki alışılmış önde baskıyla başladı.

Ömer Üründül Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçını yorumladı

Buna karşılık Alanyaspor alan daraltan bir savunma kurgusu uyguluyordu. Ancak kazandıkları topları anında kaybetmeleri, aut atışlarını kullanırken riskli paslarla çıkmak istemeleri Galatasaray'a karşı adeta intihar etmek demekti. Çok büyük baskı altında kaldılar.

Ömer Üründül Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçını yorumladı

Galatasaray zaten ilk devrede 2 gol ile işi bitirdi. 2. yarıda aynı baskı devam etti. Arka arkaya tehlikeler yarattılar ve 2 gol daha buldular. Şimdi gelelim genel gözlemlerime…

Ömer Üründül Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçını yorumladı

Galatasaray dün genç takımıyla idman maçı yapsa bu kadar rahat oynayamazdı. Mertens yaptığı asist ve attığı 2 golle gecenin yıldızı olurken Okan Buruk'a da "Beni göz ardı etme" mesajı verdi.

Ömer Üründül Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçını yorumladı

Torreira ve Boey her zamanki gibiydiler, aman nazar değmesin… Bu kadar ağır yüke kolay kolay can dayanmaz.

Ömer Üründül Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçını yorumladı

Barış Alper ilk devre tutuk olsa da 2. yarı kendisini buldu. Ben bu durumu maç eksikliğine bağlıyorum. Ndombele belli hazır değil ama dünkü kolay maçta tabii ki sırıtmadı.

Ömer Üründül Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçını yorumladı

Esas üstünde durduğum konu, Manchester United sınavı…

Ömer Üründül Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçını yorumladı

Gerçeği söylemek gerekirse endişem var. Dün gol atsa da Icardi, yine güzel bir gol bulsa da Zaha, Avrupa kulvarı için fizik açıdan yeterli değiller. Keza Ziyech'e görev verilirse o da hiç iyi durumda değil.

Ömer Üründül Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçını yorumladı

Bir önemli konu da Sanchez'in sakatlığı. Bütün bunları göz önüne aldığımızda Buruk, o maçtaki kadro tercihi ve taktik planı da iyi analiz etmeli.

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