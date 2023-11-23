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Ateşi yaktı
Galatasaray'In sezon başında büyük umutlarla renklerine bağladığı Ziyech, sakatlıklar sebebiyle ritim bulamamıştı. Milli maçlar döneminde Cezayir formasıyla Tanzanya deplasmanında boy gösteren tecrübeli futbolcu inanılmaz bir performans ortaya koydu. 30 yaşındaki süper yıldız 28. dakikada yaklaşık 40 metreden rakip kaleye adeta bir füze yolladı. Meşin yuvarlak ağlarla buluştuğunda bu gol izleyenler gözlerine inanamadı. Ziyech'in resitali bununla da bitmedi. Hakim Ziyech ülkesinin attığı 2. golü de hazırlayan isimdi. Hareketlenen takım arkadaşına olağanüstü bir pas atan 30 yaşnıdaki futbolcu böylece maçı kopardı.
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