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Ateşi yaktı

Galatasaray'In sezon başında büyük umutlarla renklerine bağladığı Ziyech, sakatlıklar sebebiyle ritim bulamamıştı. Milli maçlar döneminde Cezayir formasıyla Tanzanya deplasmanında boy gösteren tecrübeli futbolcu inanılmaz bir performans ortaya koydu. 30 yaşındaki süper yıldız 28. dakikada yaklaşık 40 metreden rakip kaleye adeta bir füze yolladı. Meşin yuvarlak ağlarla buluştuğunda bu gol izleyenler gözlerine inanamadı. Ziyech'in resitali bununla da bitmedi. Hakim Ziyech ülkesinin attığı 2. golü de hazırlayan isimdi. Hareketlenen takım arkadaşına olağanüstü bir pas atan 30 yaşnıdaki futbolcu böylece maçı kopardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 06:50
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Ateşi yaktı
Galatasaray'In sezon başında büyük umutlarla renklerine bağladığı Ziyech, sakatlıklar sebebiyle ritim bulamamıştı. Milli maçlar döneminde Cezayir formasıyla Tanzanya deplasmanında boy gösteren tecrübeli futbolcu inanılmaz bir performans ortaya koydu. 30 yaşındaki süper yıldız 28. dakikada yaklaşık 40 metreden rakip kaleye adeta bir füze yolladı. Meşin yuvarlak ağlarla buluştuğunda bu gol izleyenler gözlerine inanamadı. Ziyech'in resitali bununla da bitmedi. Hakim Ziyech ülkesinin attığı 2. golü de hazırlayan isimdi. Hareketlenen takım arkadaşına olağanüstü bir pas atan 30 yaşnıdaki futbolcu böylece maçı kopardı. Karşılaşma sonrasında rakip takım tribünleri dahi onun bu performansını alkışladı. Okan Buruk Alanyaspor maçıyla birlikte Ziyech'i yeniden 11'e monte etmeyi planlıyor. Onun yüksek tekniği, oyunu okuması, mermi gibi şutları ve akıl dolu paslarından faydalanmayı planlıyor. Taraftar da heyecanla onu bekliyor.
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