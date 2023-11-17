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GALATASARAY HABERLERİ - Sürpriz iddia! Devre arasında ayrılıyor mu?

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da, ocak ayı transfer dönemi hareketli geçebilir. Sarı-kırmızılılarda sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 07:52
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GALATASARAY HABERLERİ - Sürpriz iddia! Devre arasında ayrılıyor mu?

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray, son olarak deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'a 2-1 mağlup olmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Sürpriz iddia! Devre arasında ayrılıyor mu?

Bu sonucun ardından liderliği ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hız kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sürpriz iddia! Devre arasında ayrılıyor mu?

Devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yapması beklenen Galatasaray'da, sürpriz ayrılıklar da yaşanabilir.

GALATASARAY HABERLERİ - Sürpriz iddia! Devre arasında ayrılıyor mu?

Cimbom'a sezon başında transfer olan Kerem Demirbay'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

GALATASARAY HABERLERİ - Sürpriz iddia! Devre arasında ayrılıyor mu?

Sezon başında Suudi Arabistan'dan gelen astonomik teklifleri reddeden Kerem Demirbay'ın mutsuz olduğı için devre arasında ayrılmak istediği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sürpriz iddia! Devre arasında ayrılıyor mu?

Yeteri kadar forma şansı bulamayan orta sahaya, Katar'dan teklifler olduğu ve transfer olması halinde maaşını 3'e katlayacağı iddia ediliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Sürpriz iddia! Devre arasında ayrılıyor mu?

Bu sezon Galatasaray formasıyla 12 maça çıkan Demirbay, 1 asiste imzasını attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sürpriz iddia! Devre arasında ayrılıyor mu?

30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Sürpriz iddia! Devre arasında ayrılıyor mu?

KEREM DEMİRBAY KİMDİR?

3 Temmuz 1993 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sürpriz iddia! Devre arasında ayrılıyor mu?

Profesyonel futbol kariyerine Schalke 04 altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sürpriz iddia! Devre arasında ayrılıyor mu?

Sırasıyla Dortmund, Wattenscheid, Hamburg, Düsseldorf, Hoffenheim ve Leverkusen formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sürpriz iddia! Devre arasında ayrılıyor mu?

Tecrübeli isim, sezon başında Leverkusen'den 3.7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer oldu.

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