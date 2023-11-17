GALATASARAY HABERLERİ - Sürpriz iddia! Devre arasında ayrılıyor mu?

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray, son olarak deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'a 2-1 mağlup olmuştu.
Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray, son olarak deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'a 2-1 mağlup olmuştu.
Bu sonucun ardından liderliği ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hız kazandı.
Devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yapması beklenen Galatasaray'da, sürpriz ayrılıklar da yaşanabilir.
Cimbom'a sezon başında transfer olan Kerem Demirbay'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Sezon başında Suudi Arabistan'dan gelen astonomik teklifleri reddeden Kerem Demirbay'ın mutsuz olduğı için devre arasında ayrılmak istediği belirtildi.
Yeteri kadar forma şansı bulamayan orta sahaya, Katar'dan teklifler olduğu ve transfer olması halinde maaşını 3'e katlayacağı iddia ediliyor.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 12 maça çıkan Demirbay, 1 asiste imzasını attı.
30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
KEREM DEMİRBAY KİMDİR?
3 Temmuz 1993 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Schalke 04 altyapısında başladı.
Sırasıyla Dortmund, Wattenscheid, Hamburg, Düsseldorf, Hoffenheim ve Leverkusen formaları giydi.
Tecrübeli isim, sezon başında Leverkusen'den 3.7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer oldu.
1.83 cm boyundaki Türk asıllı Alman futbolcu, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
30 yaşındaki deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...