Bursaspor'un yeni teknik direktörü Pablo Martin Batalla kimdir? - Batalla kaç yaşında, aslen nereli?

TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktörlük görevi için Pablo Martin Batalla ile anlaştığını duyurdu. Batalla, geçen sezon Bursa ekiplerinden Nilüfer Belediyespor'la şampiyonluk yaşamış ve takımını TFF 3. Lig'e çıkarmıştı. Peki Bursaspor'un yeni teknik direktörü Pablo Martin Batalla kimdir? Battala kaç yaşında, aslen nereli? İşte yanıtı...

PABLO MARTIN BATALLA KİMDİR?

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolculuk kariyerinde yeşil-beyazlı kulüpte önemli başarılara imza atan 40 yaşındaki Arjantinli Batalla ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Kulübümüzün efsanesi Pablo Martin Batalla ile teknik direktörlük görevi için anlaşmış bulunuyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, tekrar aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Batalla, geçen sezon Bursa ekiplerinden Nilüfer Belediyespor'la şampiyonluk yaşamış ve takımını TFF 3. Lig'e çıkarmıştı.

Pablo Martin Batalla, futbolculuk döneminde Bursaspor'un Süper Lig'de şampiyon olduğu 2009- 2010 sezonunda kazanılan kupanın mimarlarından biri olmuştu. O sezon takıma liderlik eden Batalla aslen Arjantinlidir. Ayrıca Batalla, 2 farklı dönemde giydiği yeşil-beyazlı formayla 250 maça çıkmış ve 68 gol, 78 asistlik performans sergilemişti.