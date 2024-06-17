YAYIN AKIŞI 18 HAZİRAN 2024 | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı - Bugün TV'de ne var?

Her gün birbirinden çeşitli programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Televizyonda bir şeyler izlemek isteyenler bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtını arıyor. Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncelleniyor. 18 Haziran TV yayın akışı ve TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı haberimizde...
BUGÜN TV'DE NE VAR?
TRT 1 YAYIN AKIŞI (18 HAZİRAN)
- 07.25 - Kara Tahta
- 10.15 - Alişan İle Hayata Gülümse
- 13.00 - Seksenler
- 14.20 - Türk Sineması "Gönül Dağı Kurban 2"
- 17.30 - Ana Haber
- 19.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Türkiye-Gürcistan"
- 22.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Portekiz-Çekya"
ATV YAYIN AKIŞI (18 HAZİRAN)
- 08.00 - Kahvaltı Haberleri
- 10.00 - Akıncı Çizgi Dizi
- 11.00 - Yok Artık 2
- 13.00 - atv Gün Ortası
- 14.00 - Mutfak Bahane
- 16.00 - Esra Erol'da
- 19.00 - atv Ana Haber
- 20.00 - Orman Çocuğu
KANAL D YAYIN AKIŞI (18 HAZİRAN)
- 07:00 - Afili Aşk
- 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 - Yalan
- 13:00 - Gırgıriye'de Şenlik Var
- 15:45 - Arka Sokaklar
- 18:30 - Kanal D Ana Haber
- 20:00 - Mahalleden Arkadaşlar
- 22:00 - Çalgı Çengi İkimiz
SHOW TV YAYIN AKIŞI (18 HAZİRAN)
- 08:15 - Arım Balım Peteğim
- 10:15 - İbo ile Güllüşah
- 12:15 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 - Kızılcık Şerbeti
- 18:45 - Show Ana Haber
- 20:00 - Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI (18 HAZİRAN)
- 09:00 - Ada Masalı
- 11:00 - Dolunay
- 13:30 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
- 16:15 - Güzel Köylü
- 19:00 - Star Haber
- 20:00 - Sen Kiminle Dans Ediyorsun
TV8 YAYIN AKIŞI (18 HAZİRAN)
- 08:15 - Doğduğun Ev Kaderindir
- 10:00 - MasterChef Türkiye
- 13:00 - Cango'nun İntikamı
- 15.45 - Gazete Magazin
- 18:00 - MasterChef Türkiye
- 20:00 - MasterChef Türkiye