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KPSS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI 2024 | KPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak isteyen milyonlarda aday KPSS için gün sayıyor. Bu yıl Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirilecek olan sınav için araştırmalar başladı. KPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. ÖSYM KPSS sınav giriş yeri sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 00:08
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KPSS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI 2024 | KPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak?

KPSS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA 2024 | ÖSYM KPSS ön lisans ve lisans giriş belgeleri sınava az bir zaman kala araştırılıyor. Her yıl yaz aylarında oturumlar halinde düzenlenen sınava milyonlarca aday giriyor. KPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde merak edilirken güncel detayları haberimizde bulabilirsiniz.

KPSS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

KPSS sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. Sınav giriş belgelerinin sınava 10 gün kala erişime açılması bekleniyor.

2024 KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak.

KPSS 2024 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

  • Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri: 14 Temmuz 2024
  • Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi: 20 - 21 Temmuz 2024
  • KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): 4 Ağustos 2024

  • KPSS Ön Lisans: 1 Eylül 2024
  • KPSS Ortaöğretim: 15 Eylül 2024
  • KPSS Din Hizmetleri Alanilgisi Testi (DHBT): 22 Eylül 2024
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