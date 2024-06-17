2022 yılında vizyona giren Mahalleden Arkadaşlar filmi komedi türüyle öne çıkıyor. Nurgül Yeşilçay, Alper Kul ve Murat Akkoyunlu başta olmak üzere pek çok usta ismi bir araya getiren filmin yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir oturuyor. Peki, Mahalleden Arkadaşlar filmi konusu nedir? Mahalleden Arkadaşlar oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...
MAHALLEDEN ARKADAŞLAR KONUSU NEDİR?
90'lı yıllarda geçen nostalji dolu sıcak bir aile filmi olan ''Mahalleden Arkadaşlar'', küçük bir mahallede yaşayan Selçuk adındaki bir çocuğun hayatına odaklanıyor.
Kahramanımız Selçuk ailesiyle birlikte İstanbul'un küçük bir mahallesinde yaşamaktadır. Selçuk'un tek hayali, idolü olan İsmet'in; yani mahallenin reisinin arkadaş grubuna girebilmektir. İdolü olarak gördüğü İsmet'in gözüne girip, çetesine katılmak isteyen Selçuk, bu amaçla yakın arkadaşlarıyla birlikte bir çete kurar. Mahallenin altını üstüne getiren Selçuk ve arkadaşları bu süreçte kendilerini türlü maceraların içinde bulur.
MAHALLEDEN ARKADAŞLAR OYUNCULARI
Nurgül Yeşilçay
Alper Kul
Murat Akkoyunlu
Esat Polat Güler
Sahın Kendırcı
Bartu Mutlu
Yalgın Yeter
Alıhan TÜrkdemİr
Seyİt Yılmaz,
Emre Bey
Duygu Karaca
Yılmaz Gruda
Hüseyin Soysalan
Sadi Celil Cengiz
Mustafa Kemal Pehlivan
Semih Arıkan
Yağız Köseoğlu