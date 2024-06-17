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Mahalleden Arkadaşlar filmi konusu nedir? | Mahalleden Arkadaşlar oyuncuları kimlerdir?

Mahalleden Arkadşalar filmi komedi türünü seven izleyiciler tarafından ilgiyle karşılanıyor. 2022 yılı yapımı filmin başrollerinde usta oyuncular yer alıyor. Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği Mahalleden Arkadaşlar konusu ve oyuncuları ile ilgili bilgileri sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 01:22 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 01:23
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Mahalleden Arkadaşlar filmi konusu nedir? | Mahalleden Arkadaşlar oyuncuları kimlerdir?

2022 yılında vizyona giren Mahalleden Arkadaşlar filmi komedi türüyle öne çıkıyor. Nurgül Yeşilçay, Alper Kul ve Murat Akkoyunlu başta olmak üzere pek çok usta ismi bir araya getiren filmin yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir oturuyor. Peki, Mahalleden Arkadaşlar filmi konusu nedir? Mahalleden Arkadaşlar oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...

MAHALLEDEN ARKADAŞLAR KONUSU NEDİR?

90'lı yıllarda geçen nostalji dolu sıcak bir aile filmi olan ''Mahalleden Arkadaşlar'', küçük bir mahallede yaşayan Selçuk adındaki bir çocuğun hayatına odaklanıyor.

Kahramanımız Selçuk ailesiyle birlikte İstanbul'un küçük bir mahallesinde yaşamaktadır. Selçuk'un tek hayali, idolü olan İsmet'in; yani mahallenin reisinin arkadaş grubuna girebilmektir. İdolü olarak gördüğü İsmet'in gözüne girip, çetesine katılmak isteyen Selçuk, bu amaçla yakın arkadaşlarıyla birlikte bir çete kurar. Mahallenin altını üstüne getiren Selçuk ve arkadaşları bu süreçte kendilerini türlü maceraların içinde bulur.

MAHALLEDEN ARKADAŞLAR OYUNCULARI

Nurgül Yeşilçay

Alper Kul

Murat Akkoyunlu

Esat Polat Güler

Sahın Kendırcı

Bartu Mutlu

Yalgın Yeter

Alıhan TÜrkdemİr

Seyİt Yılmaz,

Emre Bey

Duygu Karaca

Yılmaz Gruda

Hüseyin Soysalan

Sadi Celil Cengiz

Mustafa Kemal Pehlivan

Semih Arıkan

Yağız Köseoğlu

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