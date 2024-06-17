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YKS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? | ÖSYM YKS sonuçları AYT, TYT, YDT ayın kaçında belli olacak?

Üniversiteye giriş için gün sayan milyonlarca öğrenci geçtiğimiz haftalarda YKS için ter döktü. Sınav sonucunu öğrene adaylar başarı sıralamasına ve puanlarına göre okul tercihi yapacaklar. YKS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sonuçları ayın kaçında belli olacak? sorularının yanıtları merak edilirken detayları ve güncel gelişmeleri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 21:08 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 21:08
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YKS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? | ÖSYM YKS sonuçları AYT, TYT, YDT ayın kaçında belli olacak?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | ÖSYM tarafından üniversite eğitimi almak isteyen kişilere, üç oturum halinde uygulanan YKS için beklenen an geldi. Açılımı Yükseköğretim Kurumları Sınavı olan ve Temel Yeterlilik, Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Testi olmak üzere iki oturumdan oluşan YKS'ye katılan adaylar, sonuçların açıklanma tarihini merak ediyor. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 TYT - AYT - YDT sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte tüm merak edilenler...

2024 TYT - AYT - YDT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 8 - 9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınavı sonuçları, 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü ilan edilecek. ÖSYM'nin sonuç sitesinde yer alacak YKS sonuçlarının, 17 Temmuz'da saat 10.00'dan itibaren adayların erişimine açılması bekleniyor. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

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