Haberler Galatasaray 2024'te görüşürüz

2024'te görüşürüz

Zaha, taraftarı ateşledi, rakiplere meydan okudu. Fildişili, sakatlığı nedeniyle form tutmasının geciktiğini söyledi; "Henüz yüzde yüze ulaşamadım. G.Saraylılar sezonun 2. yarısında asıl Zaha'yı görecek" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 06:50
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2024'te görüşürüz

Galatasaray'da forma giydiği 14 maçta gol ve asist katkısı (5 gol, 1 asist) sağlasa da form olarak hala beklenen patlamayı yapamayan Wilfried Zaha, alışma sürecinin uzadığını söyledi. Sakatlık geçirdiği istikrarlı oynamaya yeni başlayan 31 yaşındaki futbolcu, sezonun ikinci yarısında formunun zirvesine ulaşacağını ileri sürdü. Fildişili yıldız "Yeni bir ortam ve sakatlığım nedeniyle performansımın yüzde yüzüne ulaşamadım. Gün geçtikçe daha iyi oluyorum. G.Saraylılar sezonun ikinci yarısında asıl Zaha'yı görecek" dedi.

TEK KELIME: MUHTEŞEMLER

Sarı kırmızılı futbolcu, takım arkadaşlarının kendisine yardımcı olduğunu sözlerine ekleyerek "Kulüpte tamamen bir aile ortamı var. Bir takımda olması gereken tüm özelliklere sahibiz. Buarada geçirdiğim her fün Galatasaray'a gelmekle ne kada isabetli bir karar verdiğimi gösteriyor" ifadelerini kullandı. Zaha ayrıca Fenerbahçe ile oynanacak derbiyi iple çektiğini de dile getirdi. "Yarış heyecan verici. F.Bahçe'yi sahasında yenersek psikolojik üstünlüğü de alırız" diyen Zaha, G.Saraylı taraftarlara da ayrı parantez açıp "Muhteşemler" yorumu yaptı.

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