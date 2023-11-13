Demirel’in planı tuttu

Hatayspor da bu fırsatı iyi kullandı. Mersin'deki karşılaşmada topu rakibine bırakan ve hızlı ayaklarıyla kontrataklarla gol arayan bordo-beyazlı ekip amacına ulaşmayı başardı. Hatayspor, bu sezon Süper Lig'de en düşük pas isabet oranında kaldığı (% 62.6), en az isabetli pas yaptığı (147) ve en az şut çektiği (6) iç saha maçını oynamasına karşın sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Volkan Demirel de maç sonu planlarını Galatasaray'ın yorgunluğu üzerine yaptıklarını ve 3 puana ulaştıklarını söyledi.