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Demirel’in planı tuttu

Galatasaray sakatlıklar, uzun yolculuklar ve arka arkaya oynadığı zorlu maçlar nedeniyle hem fiziksel hem de mental olarak yorgun düştü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 06:50
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Demirel’in planı tuttu

Hatayspor da bu fırsatı iyi kullandı. Mersin'deki karşılaşmada topu rakibine bırakan ve hızlı ayaklarıyla kontrataklarla gol arayan bordo-beyazlı ekip amacına ulaşmayı başardı. Hatayspor, bu sezon Süper Lig'de en düşük pas isabet oranında kaldığı (% 62.6), en az isabetli pas yaptığı (147) ve en az şut çektiği (6) iç saha maçını oynamasına karşın sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Volkan Demirel de maç sonu planlarını Galatasaray'ın yorgunluğu üzerine yaptıklarını ve 3 puana ulaştıklarını söyledi.

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