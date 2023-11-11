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GALATASARAY HABERİ: Rodrigo Bentancur kararını verdi! Galatasaray'a transfer...

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar, orta saha takviyesi yapmak için kolları sıvadı. Aslan, Tottenham'ın Uruguaylı yıldızı Rodrigo Bentancur'a talip olmuştu. Bentancur'un Galatasaray'a transfer olup olmayacağı netlik kazandı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 16:36
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GALATASARAY HABERİ: Rodrigo Bentancur kararını verdi! Galatasaray'a transfer...

Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

GALATASARAY HABERİ: Rodrigo Bentancur kararını verdi! Galatasaray'a transfer...

Sarı kırmızılılar ocak ayında kadrosunu güçlendirme adına yoğun bir mesai içinde.

GALATASARAY HABERİ: Rodrigo Bentancur kararını verdi! Galatasaray'a transfer...

Cimbom'da ara transfer döneminde takviye yapılması planlanan mevkilerden biri de orta saha bölgesi.

GALATASARAY HABERİ: Rodrigo Bentancur kararını verdi! Galatasaray'a transfer...

Galatasaray'ın Lucas Torreira'nın vatandaşı olan Rodrigo Bentancur'u kadrosuna katarak iyi bir ikili oluşturma hedefinin olduğu basına yansımıştı.

GALATASARAY HABERİ: Rodrigo Bentancur kararını verdi! Galatasaray'a transfer...

Bunun yanı sıra Tottenham'ın bu sezon oynadığı maçlarda genellikle yedek oturan Bentancur'un, 6 aylığına sarı kırmızılı ekibe imza atabileceği aktarılmıştı.

GALATASARAY HABERİ: Rodrigo Bentancur kararını verdi! Galatasaray'a transfer...

İngiliz medyasında ise 26 yaşındaki oyuncunun geleceğine dair önemli bir haber yer aldı.

GALATASARAY HABERİ: Rodrigo Bentancur kararını verdi! Galatasaray'a transfer...

Ada basını Uruguaylı orta sahanın transferine dair sıcak bilgiyi paylaştı.

GALATASARAY HABERİ: Rodrigo Bentancur kararını verdi! Galatasaray'a transfer...

İşte detaylar...

GALATASARAY HABERİ: Rodrigo Bentancur kararını verdi! Galatasaray'a transfer...

A Spor'dan Kubilay Açıkgün'ün Teamtalk'tan derlediği habere göre, Bentancur'un Tottenham'dan ayrılması pek mümkün görünmüyor.

GALATASARAY HABERİ: Rodrigo Bentancur kararını verdi! Galatasaray'a transfer...

Haberde Tottenham'ın, Bentancur'la 2026'ya kadar sözleşmesinin devam ettiği ve İngiliz ekibinin başarılı ismi 6 ay kiralamaya sıcak bakmadığı kaydedildi.

GALATASARAY HABERİ: Rodrigo Bentancur kararını verdi! Galatasaray'a transfer...

Bentancur'un Juventus'tan geldiği günden beri ortalamanın üstü bir performans sergilediğine dikkat çekildi.

GALATASARAY HABERİ: Rodrigo Bentancur kararını verdi! Galatasaray'a transfer...

Tottenham'ın ayrıca Bentancur'un ayrılmasıyla birlikte orta sahada sayısal olarak eksiklik yaşayabileceği vurgulandı.

GALATASARAY HABERİ: Rodrigo Bentancur kararını verdi! Galatasaray'a transfer...

İngiliz temsilcisinin tüm bunlar hesaba katıldığında 26 yaşındaki yıldızı gönderme ihtimalinin olmadığı bildirildi. Bentancur'un da 6 aylığına takımdan ayrılmayı düşünmediği bildirildi.

GALATASARAY HABERİ: Rodrigo Bentancur kararını verdi! Galatasaray'a transfer...

Rodrigo Bentancur bu sezon Tottenham'da yalnızca 2 maça çıktı ve gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

GALATASARAY HABERİ: Rodrigo Bentancur kararını verdi! Galatasaray'a transfer...

Güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olan Bentancur, kariyerinde Juventus ve Boca Juniors formaları da giydi.

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