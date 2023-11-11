GALATASARAY HABERİ: Rodrigo Bentancur kararını verdi! Galatasaray'a transfer...

Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Sarı kırmızılılar ocak ayında kadrosunu güçlendirme adına yoğun bir mesai içinde.
Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Sarı kırmızılılar ocak ayında kadrosunu güçlendirme adına yoğun bir mesai içinde.
Aslan özellikle sezon başında transfer edilen Tanguy Ndombele ve Kerem Demirbay'dan istediği katkıyı alamamıştı.
Bu doğrultuda Galatasaray'ın, Premier Lig takımlarından Tottenham'da forma giyen Rodrigo Bentancur'a talip olduğu belirtilmişti.
Sarı kırmızılıların Tottenham'dan kiraladığı Ndombele'den katkı alamamasının ardından gözünü Uruguaylı yıldıza çevirdiği ifade edilmişti.
Galatasaray'ın Lucas Torreira'nın vatandaşı olan Rodrigo Bentancur'u kadrosuna katarak iyi bir ikili oluşturma hedefinin olduğu basına yansımıştı.
Bunun yanı sıra Tottenham'ın bu sezon oynadığı maçlarda genellikle yedek oturan Bentancur'un, 6 aylığına sarı kırmızılı ekibe imza atabileceği aktarılmıştı.
İngiliz medyasında ise 26 yaşındaki oyuncunun geleceğine dair önemli bir haber yer aldı.
Ada basını Uruguaylı orta sahanın transferine dair sıcak bilgiyi paylaştı.
İşte detaylar...
A Spor'dan Kubilay Açıkgün'ün Teamtalk'tan derlediği habere göre, Bentancur'un Tottenham'dan ayrılması pek mümkün görünmüyor.
Haberde Tottenham'ın, Bentancur'la 2026'ya kadar sözleşmesinin devam ettiği ve İngiliz ekibinin başarılı ismi 6 ay kiralamaya sıcak bakmadığı kaydedildi.
Bentancur'un Juventus'tan geldiği günden beri ortalamanın üstü bir performans sergilediğine dikkat çekildi.
Tottenham'ın ayrıca Bentancur'un ayrılmasıyla birlikte orta sahada sayısal olarak eksiklik yaşayabileceği vurgulandı.
İngiliz temsilcisinin tüm bunlar hesaba katıldığında 26 yaşındaki yıldızı gönderme ihtimalinin olmadığı bildirildi. Bentancur'un da 6 aylığına takımdan ayrılmayı düşünmediği bildirildi.
Rodrigo Bentancur bu sezon Tottenham'da yalnızca 2 maça çıktı ve gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
Güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olan Bentancur, kariyerinde Juventus ve Boca Juniors formaları da giydi.
1.87 boyundaki isim ülke milli takımında ise 54 maça çıkarken 1 gol attı.