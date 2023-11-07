"Toplumu germeyin"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dünkü Divan Kurulu Toplantısı'nın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözlerinin hatırlatılması üzerine Özbek, "Hayretler içindeyim. Biz büyük bir mesuliyet taşıyoruz. 25-30 milyon taraftar bizim ağzımıza bakıyor. Ne gerek var böyle konuşmaya? 'Toplumu germeyelim' diye maksimum çaba sarf ediyoruz. İnsanların ticari hayatına giriyorlar, tokatlanmalar, AVM'de fotoğraf çekmeler.. Fenerbahçe başkanına tavsiyem var; bunları yapmayın! Türkiye'nin bu gerilime ihtiyacı yok. 'Fenerbahçe ve Galatasaray' Türkiye'nin yüzde 70'ini kapsayan taraftar kitlesi var. Niye böyle bir açıklama? Galatasaray, her zaman gündemlerinin birinci maddesi" dedi.

SELİM SOYDAN GÖNDERMESİ

Adaletli bir yapının ortaya çıkması için çalıştıklarını kaydeden Başkan Özbek sözlerini şöyle sürdürdü: "Futbolla ilgili bizim ortaya getirmek istediğimiz şey, güzel ve adaletli bir futbol iklimi ortaya getirelim. Türkiye hep provake edilmeye, bölünmeye çalışılıyor. Yapılan açıklamalar da bu bölünmeyi teşvik edecek açıklamalar değil mi? PKK ve FETÖ bile bölememişken Türkiye'yi neden ayrıştırıyorsun!" TFF ve Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selim Soydan'ın iddialarına da değinen Özbek, "Selim Soydan'ın 'Ali Koç FETÖ projesidir' sözü geliyor akla... Türk insanının, toplumun huzura ihtiyacı var. Ağabeyi olarak kendisine tavsiye; gerilime ihtiyacımız yok. Bu ülkeyi ne PKK ne de FETÖ bölemedi. Başka kimse bölemez" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE OYNANSIN

DIvan Kurulu Toplantısı çıkışı açıklamalarda bulunan Başkan Dursun Özbek, TFF Süper Kupa finalinin, Türkiye'de oynanmasından yana olduklarını söyledi. Özbek, "Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu görüşü, bu kupanın Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'de oynanmasının daha doğru olacağı yönünde... (Divandan) 'Kupayı da Cumhurbaşkanı'nın elinden almak istiyoruz' diye bir görüş çıktı. Zaten bunu Divan Kurulu deklare edecek" ifadesini kullandı.