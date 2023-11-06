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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Bayern Münih maçı muhtemel 11'i

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'yı yenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 09:58 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 10:03
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Bayern Münih maçı muhtemel 11'i

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de son olarak sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Bayern Münih maçı muhtemel 11'i

Sarı-kırmızılılar, rakibini yenerek hem 3 puanı hem de liderliği aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Bayern Münih maçı muhtemel 11'i

Bu mücadelede teknik direktör Okan Buruk da farklı bir taktik denedi ve Abdülkerim Bardakcı'yı sol bekte kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Bayern Münih maçı muhtemel 11'i

Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'le deplasmanda karşı karşıya gelecek Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Bayern Münih maçı muhtemel 11'i

Teknik direktör Okan Buruk, Bayern Münih deplasmanındaki taktiğini netleştiriyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Bayern Münih maçı muhtemel 11'i

Milliyet'te yer alan habere göre sarı-kırmızılıların teknik patronu, ligdeki Kasımpaşa maçından farklı bir kurguyla sahaya çıkmayı planlıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Bayern Münih maçı muhtemel 11'i

Son lig karşılaşmasında, Kasımpaşa'ya karşı ilk kez Nelsson ile Sanchez'i savunmanın merkezinde beraber oynatan Buruk, sol beke ise Abdülkerim Bardakcı'yı çekmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Bayern Münih maçı muhtemel 11'i

Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, bu kurgudan beklediği sonucu alamadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Bayern Münih maçı muhtemel 11'i

Nelsson'un ağır kalması ve topu oyuna sokmakta sıkıntı yaşamasıyla beraber yine esas pozisyonu sağ stoper olan Sanchez de sol stoperde eski görüntüsünden uzak kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Bayern Münih maçı muhtemel 11'i

Kolombiyalı stoperin fark yaratan topu kullanma kalitesi sol stoperde ortaya çıkmamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Bayern Münih maçı muhtemel 11'i

Buruk bu nedenle Sanchez-Abdülkerim ikilisine dönme kararı aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Bayern Münih maçı muhtemel 11'i

Abdülkerim'in de bekte oynamaktan yana mutlu olmadığı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Bayern Münih maçı muhtemel 11'i

Sarı-kırmızılılarda Bayern maçında orta alanda ise Torreira'nın yanında Kaan Ayhan görev yapacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Bayern Münih maçı muhtemel 11'i

Ön taraftaki kurguda ise Kerem-Zaha ve Icardi'ye yine forma verileceği, son forma için ise Okan Buruk'un Tete ile Ziyech arasında kararsız olduğu öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Bayern Münih maçı muhtemel 11'i

İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Günay, Sacha Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Kerem, Ziyech (Tete), Zaha, Icardi.

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