Haberler Galatasaray Unai Emery'den Nicolo Zaniolo açıklaması! "Kafası rahat değil"

Unai Emery'den Nicolo Zaniolo açıklaması! "Kafası rahat değil"

Galatasaray cephesinde Aston Villa'nın Nicolo Zaniolo kararı merakla bekleniyor. Premier Lig'in 11. haftasında deplasmanda Nottingham Forest'a kaybeden İngiliz ekibinde teknik direktör Unai Emery, karşılaşmanın ardından İtalyan yıldızla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 14:09
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Unai Emery'den Nicolo Zaniolo açıklaması! "Kafası rahat değil"

Zaniolo'nun satın alma opsiyonu ise 22.5 milyon euro.

Unai Emery'den Nicolo Zaniolo açıklaması! "Kafası rahat değil"

Yıldız oyuncu için satın alma opsiyonuna ek olarak 15.5 milyon euro ekstra bonus maddesi de bulunuyor.

Unai Emery'den Nicolo Zaniolo açıklaması! "Kafası rahat değil"

Aston Villa oyuncuyu alması durumunda, sonraki satıştan Galatasaray'a yüzde 10 pay verdi.

Unai Emery'den Nicolo Zaniolo açıklaması! "Kafası rahat değil"

Teknik direktör Unai Emery mücadeleden sonra açıklamalarda bulundu.

Unai Emery'den Nicolo Zaniolo açıklaması! "Kafası rahat değil"

Emery yaptığı basın toplantısında Nicolo Zaniolo hakkında da konuştu.

Unai Emery'den Nicolo Zaniolo açıklaması! "Kafası rahat değil"

Tecrübeli çalıştırıcı, "Daha iyi oynaması için kafasının % 100 rahat olması gerekiyor."

Unai Emery'den Nicolo Zaniolo açıklaması! "Kafası rahat değil"

Biz de bunu yapmaya ve ona yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Unai Emery'den Nicolo Zaniolo açıklaması! "Kafası rahat değil"

En iyi pozisyonunda oynamıyor, ancak bize yardımcı oluyor.

Unai Emery'den Nicolo Zaniolo açıklaması! "Kafası rahat değil"

Bizimle birlikte seviyesini yükseltmek istiyorum.

Unai Emery'den Nicolo Zaniolo açıklaması! "Kafası rahat değil"

Takım arkadaşlarını anlaması, onlarla iyi hissetmesi ve daha önce yaşadığı sorunları unutması için süre vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Unai Emery'den Nicolo Zaniolo açıklaması! "Kafası rahat değil"

Zaniolo bu sezon 13 maça çıktı.

Unai Emery'den Nicolo Zaniolo açıklaması! "Kafası rahat değil"

Yıldız oyuncu henüz skor katkısı yapamadı.

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