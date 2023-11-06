Unai Emery'den Nicolo Zaniolo açıklaması! "Kafası rahat değil"

Sezon başında satın alma opsiyonu ile Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'nun geleceği merak konusu.
Sezon başında satın alma opsiyonu ile Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'nun geleceği merak konusu.
İngiliz ekibi yıldız oyuncuyu kiralamak için sarı-kırmızılılara 5 milyon euro ödedi.
Ayrıca Aston Villa, Galatasaray'a şartlara bağlı olarak 1.375 milyon euro ödeme yapacak.
Zaniolo'nun satın alma opsiyonu ise 22.5 milyon euro.
Yıldız oyuncu için satın alma opsiyonuna ek olarak 15.5 milyon euro ekstra bonus maddesi de bulunuyor.
Aston Villa oyuncuyu alması durumunda, sonraki satıştan Galatasaray'a yüzde 10 pay verdi.
İngiliz ekibinin, 24 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanma ihtimali bulunuyor.
Premier Lig'in 11 haftasında Notthingham Forest deplasmanında 2-0 mağlup olan Aston Villa'da Nicolo Zaniolo karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
İtalyan oyuncu ikinci yarıda yerini Leon Bailey'e bıraktı.
Teknik direktör Unai Emery mücadeleden sonra açıklamalarda bulundu.
Emery yaptığı basın toplantısında Nicolo Zaniolo hakkında da konuştu.
Tecrübeli çalıştırıcı, "Daha iyi oynaması için kafasının % 100 rahat olması gerekiyor."
Biz de bunu yapmaya ve ona yardımcı olmaya çalışıyoruz.
En iyi pozisyonunda oynamıyor, ancak bize yardımcı oluyor.
Bizimle birlikte seviyesini yükseltmek istiyorum.
Takım arkadaşlarını anlaması, onlarla iyi hissetmesi ve daha önce yaşadığı sorunları unutması için süre vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Zaniolo bu sezon 13 maça çıktı.
Yıldız oyuncu henüz skor katkısı yapamadı.
Zaniolo'nun bonservis değeri 27 milyon euro olarak biliniyor.