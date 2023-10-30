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Sergio'nun dönüşü

Şampiyonluğun mimarlarından olan Sergio Oliveira yeni transferler gelince kulübeye hapsolmuştu. Attığı kritik golle kendini hatırlattı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
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Sergio'nun dönüşü

Cimbom'un geçen sezon kazandığı şampiyonlukta Sergio Oliveira müthiş bir performans sergilemişti. Portekizli yıldız, zaferin önemli paydaşlarından biri olmayı başarmıştı. Bu sezon yapılan Tanguy Ndombele, Kerem Demirbay gibi transferlerin haricinde Kaan Ayhan'ın da onun pozisyonuna çekilmesiyle kulübeye geçmişti. Çaykur Rizespor maçında Okan Buruk'un ikinci devrede oyuna sürdüğü 31 yaşındaki futbolcu, galibiyet golünü attıktan sonra adını yine herkese hatırlattı. Maç sonu yaptığı "Yedek kalmaktan mutlu değilim. Mutlu olsaydım bu bir problem olurdu. Ben çalışıyorum ama her zaman hocamızın kararına saygı duyuyorum" açıklamaları da forma giymeye ne kadar aç olduğunun ispatı gibiydi. Buruk, yeni transferlerin önünde olan Sergio'ya daha fazla süre tanıyacak.

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