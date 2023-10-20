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Hasan Kabze'den yıllar sonra gelen itiraf! "Ezeli rakip..."

Eski futbolcu Hasan Kabze, Galatasaray'da yaşadığı zaferler, sarı-kırmızılılara geliş süreci ve ezeli rakiplerinden gelen teklifler olmak üzere birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 17:00 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 17:05
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Hasan Kabze'den yıllar sonra gelen itiraf! "Ezeli rakip..."

Eski futbolcu Hasan Kabze, spor hayatına nasıl başladığından, Galatasaray'da yaşadığı zaferlerden ve aynı zaman da yurt dışındaki başarılı kariyerine kadar birçok konuyu anlattı. Galatasaray'a geliş ve ayrılık süreci hakkında olay yaratacak açıklamalara da imza attı. Öte yandan Kabze, Rusya ve Fransa'da kazandığı şampiyonlukları, Ribery ile olan dostluğu, İnönü'de attığı golü, ezeli rakiplerden gelen teklifleri, 2015 yılında Konyaspor da forma giyerken Galatasaray'a karşı oynanan maçta kaçan gole verdiği reaksiyon ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE HASAN KABZENİN TÜM AÇIKLAMALARI:

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