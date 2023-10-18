Haberler Galatasaray Galatasaray transferde şaha kalktı! Yeni golcü Fransa'dan

Galatasaray transferde şaha kalktı! Yeni golcü Fransa'dan

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminde takıma kazandırdığı isimlerle büyük ses getiren Galatasaray'da ocak ayı için çalışmalar hızlandı. Sezon başında kadrosuna kattığı ancak istenen performansı sergileyemeyen Cedric Bakambu ile devre arasında yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Kongolu forvetin alternatifini Ligue 1'de buldu. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 13:53
Galatasaray transferde şaha kalktı! Yeni golcü Fransa'dan

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.

Galatasaray transferde şaha kalktı! Yeni golcü Fransa'dan

Sarı-kırmızılılar, yaz transfer sezonunda forvet hattına önemli takviyeler yaptı.

Galatasaray transferde şaha kalktı! Yeni golcü Fransa'dan

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin yanı sıra Brendford'tan 500 bin Euro karşılığında Halil Dervişoğlu kadroya katıldı.

Galatasaray transferde şaha kalktı! Yeni golcü Fransa'dan

Aslan, Al Nasr'dan Cedric Bakambu'yu da transfer ederek hücum hattını zenginleştirdi.

Galatasaray transferde şaha kalktı! Yeni golcü Fransa'dan

Sarı-kırmızılıların yaz transfer sezonunda büyük umutlarla transfer ettiği Cedric Bakambu bir türlü istenilen form grafiğini yakalayamadı.

Galatasaray transferde şaha kalktı! Yeni golcü Fransa'dan

Bursaspor kariyerinde 40 maçta 21 kez fileleri havalandıran ve sonrasında Villarreal'e transfer olan Bakambu, Galatasaray'da bir türlü dikiş tutturamadı.

Galatasaray transferde şaha kalktı! Yeni golcü Fransa'dan

GALATASARAY'DAN AYRILMAYI PLANLIYOR

İtalyan medyasından Tuttomercato'nun haberine göre; Türkiye'ye gelmek için can atan Villarreal'in eski forveti Cedric Bakambu ocak ayında Galatasaray'dan ayrılmayı planlıyor.

Galatasaray transferde şaha kalktı! Yeni golcü Fransa'dan

Kongolu yıldızın menajerine talimat verdiği ve arayışlara başladığı öğrenildi.

Galatasaray transferde şaha kalktı! Yeni golcü Fransa'dan

GOLLE TANIŞAMADI

Bakambu, şu ana kadar sadece 8 maçta (4'ü Süper Lig, 4'ü Şampiyonlar Ligi elemelerinde) toplam 227 dakika sahada kaldı.

Galatasaray transferde şaha kalktı! Yeni golcü Fransa'dan

32 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı sürede skor katkısı yapamadı.

Galatasaray transferde şaha kalktı! Yeni golcü Fransa'dan

Bakambu'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

Galatasaray transferde şaha kalktı! Yeni golcü Fransa'dan

Galatasaray'ın ise Bakambu'nun olası ayrılığı ihtimaline karşı bir süredir oyuncu arayışlarında olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray transferde şaha kalktı! Yeni golcü Fransa'dan

BAKAMBU YERİNE KADEWERE

Sezon başında Bakambu ile birlikte Lyon forması giyen Tino Kadewere menajerler aracılığıyla Galatasaray'a teklif edilmişti.

Galatasaray transferde şaha kalktı! Yeni golcü Fransa'dan

Cimbom, Kadewere yerine Bakambu'yu tercih etti.

Galatasaray transferde şaha kalktı! Yeni golcü Fransa'dan

Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılılarda Bakambu'nun olası ayrılığı sonrası gündeme gelecek ilk isim Kadewere.

Galatasaray transferde şaha kalktı! Yeni golcü Fransa'dan

2020 yılından beri Fransız ekibi Lyon'da forma giyen 27 yaşındaki Zimbabveli golcü Kadewere'nin kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Galatasaray transferde şaha kalktı! Yeni golcü Fransa'dan

Tecrübeli golcü, Lyon dışında Le Havre, Mallorca ve Djurgardens gibi takımların formasını giydi.

Galatasaray transferde şaha kalktı! Yeni golcü Fransa'dan

Zimbabve Milli Takımı'nda 19 kez forma giyen yıldız oyuncu 3 kez de fileleri havalandırdı.

DİĞER
Yeşilçam’ın 'Altın Çocuğu' Göksel Arsoy'un oğlu meğer kendisinden ünlüymüş! Ebru Gündeş ile Deli Divane...
Soykırımcı İsrail'in katliamına ortak olan ABD Başkanı Joe Biden İsrail'de! Hamas'ı suçladı işgalcileri akladı
Yıldızlar göz doldurdu! Talipleri sıraya girdi...
Boey'den ters köşe! Kimse bunu beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman?
G.Saray bombayı patlatıyor! Yıldız isim Aslan olacak
Kanal D CANLI İZLE (HD) - Kanal D YAYIN AKIŞI / KANAL D CANLI İZLE📺
TV8 5 FREKANS BİLGİLERİ - tv 8 5 CANLI İZLE!
📺 tv8 İZLE | tv8 frekans bilgileri | tv8 CANLI YAYIN İZLE
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman? Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman? 13:42
Filistin'e destek verdi! Youcef Atal kadro dışı bırakıldı Filistin'e destek verdi! Youcef Atal kadro dışı bırakıldı 12:50
F.Bahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında... F.Bahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında... 12:36
Mert Hakan'ın gözü kupada! Mert Hakan'ın gözü kupada! 12:19
Yılmaz'ın kader derbisi Yılmaz'ın kader derbisi 12:07
Merih'ten Filistin'e destek! Merih'ten Filistin'e destek! 11:44
Daha Eski
G.Saray bombayı patlatıyor! Yıldız isim Aslan olacak G.Saray bombayı patlatıyor! Yıldız isim Aslan olacak 11:29
Valencia F.Bahçe'den ayrıldığına pişman! Valencia F.Bahçe'den ayrıldığına pişman! 11:28
İngiltere - İtalya maçında Filistin'e destek İngiltere - İtalya maçında Filistin'e destek 10:58
GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI SEYİRCİSİZ Mİ? | GS - BJK Derbi seyircisiz mi oynanacak? GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI SEYİRCİSİZ Mİ? | GS - BJK Derbi seyircisiz mi oynanacak? 10:51
Boey'den ters köşe! Kimse bunu beklemiyordu Boey'den ters köşe! Kimse bunu beklemiyordu 10:46
F.Bahçe'den R. Madrid'e 2. transfer! Arda referans oldu F.Bahçe'den R. Madrid'e 2. transfer! Arda referans oldu 10:45